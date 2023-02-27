Ілон Маск назвав бажаного інвестора для Tesla: це мільярдер, який обрав його конкурента

Протягом останніх місяців Ілон Маск перебуває у центрі уваги. Зокрема, через заяви на різні теми. Одна з них стосується легендарного інвестора Воррена Баффета.

Серед ключових причин суттєвого впливу Ілона Маска на суспільство – соціальна мережа Twitter. За акаунтом бізнесмена уже стежать майже 130 мільйонів осіб. Мільярдер досить часто відповідає на питання у мережі від користувачів.

Варте уваги Ілон Маск може створити власний смартфон: що це означає для Apple

Ілон Маск про Баффета

Одне з них стосувалося відомого американського інвестора та бізнесмена Воррена Баффета. Користував запитав Маска, які активи він радить придбати компанії Berkshire Hathaway.

Почати з Tesla,

– відповів Ілон Маск.

На момент створення цього матеріалу, вартість акцій виробника електрокарів коливається на рівні 196,88 долара за штуку. Ринкова капіталізація компанії Ілона Маска становить майже 623 мільярди доларів, за даними Yahoo!Finance. Тоді як особистий капітал Ілона Маска видання Bloomberg оцінює у 180 мільярдів доларів.

Позиція Баффета

Tesla суттєво випереджає найбільшого виробника автомобілів у світі Toyota Motor за рівнем ринкової вартості. Йдеться про розрив у понад

Але це не привернуло увагу легендарного Воррена Баффета з капіталом у розмірі 106 мільярдів доларів, згідно з даними Bloomberg. Одна з важливих частин його філософії інвестування – розбирай у бізнесі, в який вкладаєш гроші. Проте він не оминув увагою сектор електромобілів. Компанія Berkshire Hathaway володіє акціями одного із найбільших конкурентів Tesla з 2008 року.

У листопаді 2021 року частку акцій цієї компанії у портфелі Berkshire оцінювали у понад 5 мільярдів доларів, а попередній показник становив майже 7,7 мільярда доларів. Йдеться про китайського виробника електрокарів BYD. Його капіталізація на ринку наразі становить 101,3 мільярда доларів, інформує Yahoo!Finance.