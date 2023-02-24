Болотяні втратили всі права, – Єрмак повідомив про нову перемогу України на міжнародній арені

Україна здобувала важливу перемогу! Йдеться про безстрокове призупинення членства Росії в Міжнародній групі з протидії відмиванню брудних грошей.

Про це повідомив очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Він додав, що над реалізацією цього рішення працювала санкційна група Макфола – Єрмака.

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Нова втрата Росії

Згідно з дописом Єрмака у телеграм, у "болотяних" більше нема жодних прав у статусі члена Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Ми дотиснемо російське болото всюди, де є його бруд,

– додав він.

Нагадаємо, що Майкл Макфол – це американський дипломат та колишній посол США у Росії. Також він є професором політичних наук Центру з питань демократії, розвитку та верховенства закону при Стенфордському університеті.

Що відомо про Міжнародну групу з протидії відмиванню брудних грошей Це міжурядова організація, яка працює над встановленням світових стандартів у сфері протидії відмиванню злочинних доходів та фінансуванню тероризму.



Ця група також оцінює рівень відповідності національних систем цим стандартам. Часто для згадок про організацію використовують абревіатуру FATF.

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Додамо, що очільник Міністерства фінансів України Сергій Марченко в інтерв'ю німецькій газеті ZEIT ONLINE наголошував на необхідності виключення Росії з Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей.

Росія робить усе можливе, щоб підірвати світовий порядок, заснований на правилах та стандартах, формуючи серйозну загрозу глобальним зусиллям у боротьбі з фінансовими злочинами,

– підкреслив український урядовець.

Крім того, глава Мінфіну звертався із запитом до Міжнародної групи FATF включити Росію до чорного списку країн високого ризику.