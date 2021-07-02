Ілон Маск знову загадав у твіттер про Dogecoin, який ненадовго зріс в ціні. Проте, реальний вплив мільярдера міг мати більш тривалий ефект на маловідому цифрову монету – Baby Doge Coin, яка того дня злетіла приблизно на 40%.

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Ілон Маск знову твітить про Doge

Твіт Маска у четвер, 1 липня, трохи підштовхнули Dogecoin до зростання. Однак, віртуальна валюта здебільшого торгується під тиском, після досягнення піку на рівні 0,74 цента на початку травня. Криптовалюта Dogecoin була створена як жарт у 2013 році. На цей час припав розквіт цифрових активів. Творці цієї монети мали бажання розробити альтернативу біткойну. Під час останніх торгів ціна Dogecoin коливалася на рівні 0,24 цента за монету, подорожчавши на 1,4%.

Криптовалюта-жарт зросла в ціні майже на 5100% після того, як Ілон Маск почав активно твітити про цю монету на початку 2021 року. Тим часом Baby Doge Coin, яку називають новою криптовалютою, стала переможцем у твітах Маска. Baby Doge створили прихильники та членами інтернет-спільноти Doge Coin близько місяця тому. Цифрова монета торгувалася на рівні 0,00000001 цента.

Наразі незрозуміло, чи Маск мав на увазі саме Baby Doge, чи пародіював дитячу вірусну пісню Baby Shark. Твіти підприємця мали надзвичайний вплив на крипторинок, в тому числі й на Dogecoin та біткойн. Дехто вважає, що він частково винний в останньому обвалі біткойна. У травні The Wall Street Journal назвав Маска найвпливовішим гравцем крипторинку. Однак, деякі криптоінвестори почали сумніватися у всемогутності мільярдера. Вони замислюються над тим, чи не втрачає Маск свій вплив на цифрові валюти через повідомлення у соціальних мережах.

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