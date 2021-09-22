"Нова революція": топові компанії США інвестували понад мільярд доларів у проєкт Білла Гейтса

Мільярдер та філантроп Білл Гейтс зібрав сотні мільйонів доларів для боротьби з кліматичними змінами. Чому Гейтс вважає, що світу потрібна нова промислова революція – читайте далі.

Плани некомерційної організації Breakthrough Energy, яку Білл Гейтс створив у 2016 році, підтримали 7 великих американських компаній: Microsoft, BlackRock, General Motors, American Airlines, Boston Consulting Group, Bank of America and ArcelorMittal.

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Білл Гейтс зібрав сотні мільйонів на новий проєкт

У штаб-квартирі організації у Вашингтоні розповіли, що проєкт "Breakthrough Energy Catalyst" спрямований на фінансування, виробництво та придбання нових варіантів, які допоможуть підтримувати економіку з нульовими викидами вуглецю. Видання France24 повідомляє, що ця програма налагодила співпрацю з:

Європейською комісією,

Європейським інвестиційним банком,

Міністерством енергетики США.

Точна сума, яку вдалося зібрати Біллу Гейтсу, наразі невідома. Проте, за даними Bloomberg , загальні інвестиції американських корпорацій оцінюють у понаддоларів. На початку ця програма буде сфокусована на технології прямого захоплення повітря, зеленому водні, довготривалому зберіганні енергії та екологічно безпечному авіаційному паливі.

Білл Гейтс зібрав сотні мільйонів доларів для захисту природи / Фото Getty Images

Половина технологій, які необхідні для того, щоб досягти нульового рівня викидів вуглецю, або ще не існують, або надто дорогі для більшості країн у світі. Catalyst, створений для того, щоб змінити це та забезпечити ефективний спосіб інвестувати у наше майбутнє чистих технологій,

– розповів засновник Microsoft.

Компанія BlackRock пообіцяла інвестувати у "Breakthrough Energy Catalyst" 100 мільйонів доларів через власний благодійний фонд. Таку ж суму виділять Microsoft, American Airlines та ArcelorMittal. Інші 3 компанії не розголошують інформацію про свої інвестиції у проєкт. Білл Гейтс, капітал якого Forbes оцінює у 130,4 мільярда доларів, заявив, що "нова промислова революція" необхідна, якщо світ хоче уникнути кліматичної катастрофи.