Ощадбанк додав нову послугу для юридичних осіб, зокрема виробників, підприємств переробної галузі та транспортних компаній. Тепер вони зможуть здійснювати митні платежі простіше завдяки банківській гарантії.

Нова послуга від Ощадбанку

Ця послуга гарантує виплату банком коштів на вимогу митниці в межах певної суми у разі невиконання забезпечених цією гарантією зобов’язань клієнта щодо сплати митних платежів.

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Для цього Ощад отримав статус банку-гаранта для забезпечення виконання зобов’язань юридичних осіб перед митними органами згідно з вимогами Митного кодексу України. Ощадбанк внесено до Реєстру гарантів, що розміщений на офіційному вебсайті Державної митної служби України,

– йдеться у повідомленні банку.

Перевагою цієї функції є відсутність необхідності для компаній залучати власні обігові кошти для розміщення у відповідний митний режим товару, що ввозиться на територію України. Це сприяє прискоренню митного оформлення товару.

На рахунках російських експортерів лежать мільярди рупій, які вони використати не можуть

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров розповів, що на рахунках російських експортерів енергоносіїв в Індії лежать мільярди рупій, які поки що неможливо використати.

У Джакарті, коли ми були на Східноазіатському саміті, ми спілкувалися з (главою МЗС Індії, – 24 Канал) Субраманьяном Джайшанкаром, обговорювали двосторонні питання, у тому числі так, така проблема є, в нинішній ситуації накопичилося дуже багато мільярдів рупій, які поки не знаходять свого застосування,

– сказав він.

Ймовірно, це гроші від продажу нафти, які ще у червні Росія не змогла вивести. Поки Росія шукає способи інвестувати ці кошти.