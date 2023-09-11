Новая услуга от Ощадбанка

Эта услуга гарантирует выплату банком средств по требованию таможни в пределах определенной суммы в случае невыполнения обеспеченных этой гарантией обязательств клиента по уплате таможенных платежей.

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Для этого Ощад получил статус банка-гаранта для обеспечения выполнения обязательств юридических лиц перед таможенными органами согласно требованиям Таможенного кодекса Украины. Ощадбанк внесен в Реестр гарантов, размещенный на официальном вебсайте Государственной таможенной службы Украины,

– говорится в сообщении банка.

Преимуществом этой функции является отсутствие необходимости компаний привлекать собственные оборотные средства для размещения в соответствующий таможенный режим товара, ввозимого на территорию Украины. Это способствует ускорению таможенного оформления товара.

На счетах российских экспортеров лежат миллиарды рупий, которые они использовать не могут

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что на счетах российских экспортеров энергоносителей в Индии лежат миллиарды рупий, которые пока невозможно использовать.

В Джакарте, когда мы были на Восточноазиатском саммите, мы общались с (главой МИД Индии, – 24 Канал) Субраманьяном Джайшанкаром, обсуждали двусторонние вопросы, в том числе да, такая проблема есть, в нынешней ситуации накопилось очень много миллиардов рупий, которые пока не находят свое применение,

– сказал он.

По всей вероятности, это деньги от продажи нефти, которые еще в июне Россия не смогла вывести. Пока Россия ищет способы инвестировать эти денежные средства.