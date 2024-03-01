Що символізує монета

Монета, зроблена з нейзильберу, має номінал у 5 гривень та лімітований тираж у 100 тисяч екземплярів, кожен з яких унікально упакований.

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Дизайн монети символізує сімейну гармонію: на аверсі використано зображення батьківських рук, що обережно тримають дитячі ніжки — метафору безпеки, віри та любові.

На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям — брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку,

— діляться в НБУ.

Важливо! Починаючи з 7 березня 2024 року, монету можна придбати через онлайн-магазин Національного банку та у вибраних банках-дистриб’юторах, включаючи АТ АБ "УКРГАЗБАНК", АТ "АБ "РАДАБАНК", АТ "ТАСКОМБАНК", та АТ КБ "ПриватБанк".