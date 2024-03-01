Що символізує монета
Монета, зроблена з нейзильберу, має номінал у 5 гривень та лімітований тираж у 100 тисяч екземплярів, кожен з яких унікально упакований.
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Дизайн монети символізує сімейну гармонію: на аверсі використано зображення батьківських рук, що обережно тримають дитячі ніжки — метафору безпеки, віри та любові.
На реверсі зображено дитя, яке мирно спить на м’яких хмаринках серед іграшок (виконане кольоровим друком). Над немовлям — брязкальце, що сяє на тлі нічного неба й дарує безтурботні сни, відчуття спокою та затишку,
— діляться в НБУ.