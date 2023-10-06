Мінфін США вважає, що Україні потрібно надавати більше коштів

Міністр фінансів США планує зустріч з МВФ та Світовим банком для обговорення фінансових пріоритетів. Однією з основних тем для дискусії залишатиметься допомога Україні.

Міжнародна допомога для України у 2024 році

30 вересня 2023 року конгрес США затвердив двопартійний захід. Це рішення було викликано тим, що у Конгресі виникли проблеми з фінансуванням.

Читайте також Яким буде курс до кінця 2024 року

Джанет Єллен – міністр фінансів США має провести зустріч у Марокко на наступному тижні. Представники Світового банку та МВФ обговорюватимуть масштаби фінансування України для прискорення перемоги у війні з Росією.

Джанет Єллен має неабиякий авторитет у світі, саме ця міністерка неодноразово порушувала українське питання і спонукала світових партнерів діяти рішуче.

Дискусія у Марокко – це дише початок відрядження Єллен. Вона планує згодом відвідати Люксембург. Саме там, 16 жовтня, має відбутися її зустріч з міністром фінансів Єврогрупи. Планується обговорення кризи фінансування всередині США.

Ситуація в Конгресі

Спочатку республіканці своїми діями спричинили усунення спікера Палати представників – Кевіна Маккарті. Необхідно зрозуміти, що ці дії можуть стати каталізатором до збільшення витрат Конгресу. Далі у США затвердили заходи для фінансування, де у видатках не включили допомогу Україні.

Станом на зараз США знаходять нові шляхи фінансування військової допомоги для України. Розглядається питання грантової основи від Держдепартаменту.