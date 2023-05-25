Кредити на комерційну нерухомість можуть спричинити нову кризу в США, – глава JPMorgan

Кредити на комерційну нерухомість можуть стати наступним потрясінням для банківської системи США. Тож березневе банкрутство регіональних банків було явно не останнім.

Американські банки чекає нова криза

Генеральний директор JPMorgan Chase Джеймі Даймон вважає, що нерухомість скоро завдасть значної шкоди для американських банків.

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Завжди є зворотний бік. У цьому випадку побічним ефектом, ймовірно, стане нерухомість. Це будуть певні місця, певні офісні об'єкти, кредити на будівництво. Це можуть бути дуже конкретні випадки,

– пояснив він.

Останнім часом в банках США спостерігався рівень неповернення кредитів. Це відбувалося на тлі низьких процентних ставок та додаткових пандемійних стимулів. Проте зараз усе може змінитися через:

високу інфляцію;

наміри ФРС США надалі посилювати свою монетарну політику через підвищення ставки.

Комерційна нерухомість може постраждати через відмову працівників повертатися в офіси. Невиплати за кредитними картками можуть сягнути 6–7% у разі стрибка безробіття. Також відсоткові ставки можуть зрости більше ніж того очікують регіональні банки.

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