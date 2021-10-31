Нова хвиля популярності: співзасновник Apple про переваги та перспективи криптовалют

Криптовалюти як засіб платежу стають все популярнішими навіть попри відчутне коливання цін. На фоні цього співзасновник компанії Apple Стів Возняк розповів, що він думає про цифрові гроші.

Cтів Возняк вважає, що криптовалюти прекрасно підходять для нового засобу платежу. Він додав, що належать до того табору, який переконаний, що цифрові гроші можна ефективно використовувати.

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Співзасновник Apple про криптовалюти

Відомий інженер та програміст також додав, що зараз є чимало цифрових опцій для оплати, за допомогою яких можна навіть переказувати кошти людям. Ця історія починалася з компанією PayPal, проте зараз до неї приєдналися Apple Pay, Apple Cash, Venmo. Крім того, ринок криптовалют є анонімним.

Я поки що не визначився, чи правильно те, що можна робити щось, таким чином, щоб люди про це не знали. Такі кроки важко відстежити,

– підмітив Возняк.

Стів Возняк зауважив, що найбільша перевага цифрових монет – блокчейн. За його словами, криптовалюти мають багато перспектив саме завдяки цій технології в плані різноманітних можливостей, які можуть багато, що змінити, можливо навіть вибори.