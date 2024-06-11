Німецькі компанії назвали найбільші виклики в Україні та розповіли, чи планують нові інвестиції

Німецькі компанії, які працюють в Україні, розповіли про свої плани щодо роботи на цьому ринку. Крім того, бізнеси розповіли, що вважають викликами для себе.

Опитування серед німецьких бізнесів провела Німецько-українська зовнішньоторговельна палата (AHK Ukraine) за участю консалтингової компанії KPMG. Участь в опитування взяли 142 підприємства.

Зверніть увагу Акції Apple впали в ціні після важливої презентації, а Ілон Маск висунув серйозний ультиматум

Чи готові компанії з Німеччини продовжувати інвестувати в Україну

Згідно з результатми опитування, приблизно 42% респондентів очікують, що економічна ситуація в Україні протягом найближчого року стане краще, тоді яке 48% вважають, що ситуація не зміниться. Ще 10% німецьких компаній остерігаються погіршення економічних умов у країні.

Діловий клімат в Україні німецькі бізнеси оцінили так: 24% назвали його хорошим, ще 24% – поганим. Проте 52% респондентів заявили, що цей показник ні хороший, ні поганий.

Переважна більшість німецьких компаній також планують нові інвестиції. При цьому лише 8% мають на меті згорнути інвестиції в Україну. Водночас кожна друга компанія, яка взяла участь в опитуванні, оцінює доступ до українського ринку як шанс для власного бізнесу.

Які ризики та виклики виділяють німецькі бізнеси в Україні

Водночас 53% опитаних компаній найсерйознішим викликом з точки зору довгострокових інвестицій назвали війну Росії проти України. 38% вказали, що бояться за безпеку своїх працівників. Корупцію в Україні назвали перешкодою для ведення бізнесу ще 31% бізнесів.