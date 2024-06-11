Немецкие компании назвали самые большие вызовы в Украине и рассказали, планируют ли новые инвестиции

Немецкие компании, которые работают в Украине, рассказали о своих планах по работе на этом рынке. Кроме того, бизнесы рассказали, что считают вызовами для себя.

Опрос среди немецких бизнесов провела Немецко-украинская внешнеторговая палата (AHK Ukraine) при участии консалтинговой компании KPMG. Участие в опросе приняли 142 предприятия.

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Готовы ли компании из Германии продолжать инвестировать в Украину

Согласно результатам опроса, примерно 42% респондентов ожидают, что экономическая ситуация в Украине в течение ближайшего года станет лучше, тогда как 48% считают, что ситуация не изменится. Еще 10% немецких компаний опасаются ухудшения экономических условий в стране.

Деловой климат в Украине немецкие бизнесы оценили так: 24% назвали его хорошим, еще 24% – плохим. Однако 52% респондентов заявили, что этот показатель ни хороший, ни плохой.

Подавляющее большинство немецких компаний также планируют новые инвестиции. При этом только 8% имеют целью свернуть инвестиции в Украину. В то же время каждая вторая компания, которая приняла участие в опросе, оценивает доступ к украинскому рынку как шанс для собственного бизнеса.

Какие риски и вызовы выделяют немецкие бизнесы в Украине

В то же время 53% опрошенных компаний самым серьезным вызовом с точки зрения долгосрочных инвестиций назвали войну России против Украины. 38% указали, что боятся за безопасность своих работников. Коррупцию в Украине назвали препятствием для ведения бизнеса еще 31% бизнесов.