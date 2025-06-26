Німці стали менше купувати: в чому причина тренду економії

Згідно з опитуванням, споживчі настрої в Німеччині можуть погіршитися до липня. Німці стали більш схильними до заощаджень, що нівелює очікування покращення фінансового стану.

Що відбувається зі споживчими настроями в Німеччині

Індекс споживчого клімату у Німеччині у червні, знизився до -20,3 пункту з переглянутого значення -20 пунктів місяцем раніше. При цьому аналітики чекали на невелике зростання до -19,3 пункту, пише 24 канал з посиланням на Reuters.

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Після трьох місяців зростання споживчий клімат трохи погіршився. Насамперед це пов'язано зі збільшеною схильністю до заощаджень. Цей показник зріс на 3,9 пункту і досяг 13,9 найвищого рівня більш ніж за рік,

– зазначив експерт з питань споживання в NIM Рольф Бюркль.

Як зазначається, висока схильність до економії також відображає невизначеність, що зберігається серед споживачів. При тому, що очікування щодо доходів у Німеччині, навпаки, продовжили зростати четвертий місяць поспіль – на 2,4 пункту, досягнувши 12,8.

Примітно! Економічні очікування у Німеччині також зросли – на 7 пунктів, до 20,1. Це найвище значення від початку війни в Україні.