Японія випала з трійки економічних лідерів світу: яка країна зайняла її місце

У трійці найбільших економік світу зафіксували важливі зміни. Усе через одну з найпотужніших країн Європи та обвал японської єни.

Йдеться про Німеччину, яка випередила Японію за розміром ВВП у 2023 році. Цікаво, що обидві країни мають низку економічних викликів.

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Німеччина випередила Японію за рівнем ВВП

За оцінками Міжнародного валютного фонду, ВВП Японії становить 4,23 трильйона доларів. Натомість економіка Німеччини досягнула позначки у 4,43 трильйона доларів. Тож, Німеччина стала третьою економікою у світі, поступившись лише Китаю та США.

Одна з головних причин, яка призвела до того, що Японія випала з трійки лідерів, – серйозне знецінення єни щодо долара та євро. Згідно з DW, за 2022 та 2023 роки японська валюта ослабла на понад 18% відносно долара, тоді як позиції євро – основної валюти Німеччини – загалом були стабільними.

Водночас головний економіст з Credit Agricole, як пише Reuters, вважає, що у першому кварталі 2024 року економіка азійської країни може знову зафіксувати спад. За його словами, для цього є такі підстави:

Уповільнення глобального економічного зростання;

Слабкий внутрішній попит;

Наслідки землетрусу, який був на заході країни.

У Міжнародному валютному фонді очікують, що жителі Німеччини, найімовірніше, будуть у набагато кращому становищі, ніж японці. Зокрема, у розрахунку ВВП на людину прогнозують на рівні 52 824 тисяч доларів, тоді як Японії цей показник складе 33 950 доларів.