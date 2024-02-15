Речь идет о Германии, которая опередила Японию по размеру ВВП в 2023 году. Интересно, что обе страны имеют ряд экономических вызовов.

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Германия опередила Японию по уровню ВВП

По оценкам Международного валютного фонда, ВВП Японии составляет 4,23 триллиона долларов. Зато экономика Германии достигла отметки в 4,43 триллиона долларов. Поэтому, Германия стала третьей экономикой в мире, уступив лишь Китаю и США.

Одна из главных причин, которая привела к тому, что Япония выпала из тройки лидеров, – серьезное обесценивание иены относительно доллара и евро. Согласно DW, за 2022 и 2023 годы японская валюта ослабла более чем на 18% относительно доллара, тогда как позиции евро – основной валюты Германии – в целом были стабильными.

В то же время главный экономист из Credit Agricole, как пишет Reuters, считает, что в первом квартале 2024 года экономика азиатской страны может снова зафиксировать спад. По его словам, для этого есть следующие основания:

Замедление глобального экономического роста;

Слабый внутренний спрос;

Последствия землетрясения, которое было на западе страны.

В Международном валютном фонде ожидают, что жители Германии, вероятнее всего, будут в гораздо лучшем положении, чем японцы. В частности, в расчете ВВП на человека прогнозируют на уровне 52 824 тысяч долларов, тогда как Японии этот показатель составит 33 950 долларов.