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Про який нафтовий потенціал йдеться

У листопаді державна корпорація Лівії (NOC) представила результати масштабного геологічного дослідження, за яким обсяг нерозвіданих традиційних ресурсів країни оцінюють у понад 60 мільярдів барелів нафтового еквівалента, пише Reuters. Окрім того, ще близько 420 мільярдів барелів "чорного золота" містяться в материнських гірських породах, хоч ці обсяги поки й не належать до підтверджених запасів.

За основу взяли дані понад 700 розвідувальних свердловин і 250 тисяч кілометрів сейсмічних профілів. Водночас близько 70% території держави досі невивчені.

Варто зазначити, що для економіки цієї африканської країни освоєння нових покладів має особливе значення, адже продаж нафти забезпечує близько 90% державних доходів. Нині ж Лівія, яка входить до Організації країн – експортерів нафти (ОПЕК), видобуває приблизно 1,3 мільйона барелів на добу. Для порівняння, до повалення режиму Муаммара Каддафі у 2011 році показник сягав 1,6 мільйона.

Задля подальшого розвитку галузі вже готують нові раунди ліцензування, зокрема:

у 2027 році планують провести конкурс на розробку відкритих, але ще не освоєних, а також малорентабельних родовищ;

а на початку 2028 року – запропонувати дозволи на пошук нових.

Де розташована Лівія: дивіться на карті

Нагадаємо, суттєво наростити видобуток нафти прагне й інша африканська держава – Нігерія. До 2030 року там планують довести добові обсяги до 3 мільйонів барелів. До того ж цьогоріч у червні її середній показник уже сягнув 1,56 мільйона барелів, що стало найкращим результатом з квітня 2020 року.