Не користуєтеся банківською карткою кілька років: що станеться з вашими грошима

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Що буде з банківською карткою, якщо не користуватися нею кілька років

Якщо людина тривалий час не розраховується банківською карткою, це не означає, що гроші на рахунку автоматично зникають. Водночас банк може застосовувати комісію за обслуговування неактивного рахунку, якщо така умова передбачена тарифами та договором із клієнтом, розповідають у Sense Bank.

Важливо! Розрізняйте банківську картку та рахунок, до якого вона прив'язана. Картка є платіжним інструментом, тоді як кошти зберігаються безпосередньо на банківському рахунку. Тому навіть після завершення строку дії пластику рахунок може залишатися відкритим, а банк продовжуватиме його обслуговування.

Розмір комісії та умови її нарахування залежать від конкретної фінансової установи. Наприклад, Sense Bank передбачив плату за обслуговування неактивних карткових рахунків у розмірі 100 гривень після понад 180 календарних днів без фінансових операцій. Водночас за певних умов після 36 місяців бездіяльності та неактуалізації даних комісія може становити 1 000 гривень.

Якщо на рахунку недостатньо грошей для списання комісії, банк може утримати лише наявний залишок. За умовами Sense Bank така плата не списується з кредитного ліміту. В інших банках правила можуть відрізнятися, тому клієнтам варто перевіряти актуальні тарифи.

Коли банк може закрити неактивний рахунок

В Україні порядок відкриття та закриття банківських рахунків регулює, зокрема, постанова Національного банку №162 від 29 липня 2022 року. Згідно з пунктом 123 відповідної Інструкції, банк має право відмовитися від договору та закрити рахунок, якщо протягом трьох років поспіль за ним не проводилися операції та на ньому немає залишку коштів.

Тобто сама лише відсутність платежів протягом трьох років не означає, що банк обов'язково закриє рахунок. Для застосування цієї підстави мають одночасно виконуватися дві умови: відсутність операцій протягом трьох років та нульовий залишок коштів.

Зверніть увагу! Законодавство передбачає й інші підстави для закриття рахунків, зокрема пов'язані з вимогами фінансового моніторингу. Якщо рахунок закривають із таких підстав, залишок коштів має бути повернений клієнту в установленому порядку.

Щоб уникнути несподіваних списань, власникам старих карток варто періодично перевіряти їхній статус, залишок коштів та актуальні тарифи банку. Це можна зробити через мобільний застосунок, інтернет-банкінг або звернувшись до служби підтримки.

Якщо картка більше не потрібна, краще не просто припинити нею користуватися, а офіційно закрити рахунок. Перед цим варто перевірити наявність заборгованості, регулярних платежів та невикористаних коштів, а після завершення процедури отримати підтвердження від банку.

Отже, кілька років без використання банківської картки не означають автоматичної втрати грошей. Однак через комісії за неактивність залишок на рахунку може поступово зменшуватися, тому старі картки та відкриті рахунки не варто залишати без уваги.

Нещодавно ми писали, що регулярні перекази від різних людей на банківську картку можуть привернути увагу фінансового моніторингу. Водночас сама кількість відправників не є автоматичною підставою для блокування рахунку – значення мають характер операцій, їхні суми та відповідність фінансовому профілю клієнта.