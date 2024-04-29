Не протрималася й 2 місяці: чому Італія відмовилася торгувати з Росією у рублях

Комітет фінансової безпеки Італії ухвалив важливе рішення про торгівлю з Росією, яке вдарило про схемі з використанням рублів. Уже відомо, чому саме італійська влада пішла цим шляхом.

Італійське відомство ухвалило рішення про припинення прийому платежів у рублях для оплати товарів, які експортують на російський ринок. Ситуацію прокоментував глава Італійсько-російської торгової палати Фердинандо Пелаццо.

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Італія закрила схему з російськими рублями

Зокрема, Пелаццо заявив, що Комітет фінансової безпеки Італії, який об'єднує декілька міністерств, повідомив, що не рекомендує вище згадану схему з платежами у рублях.

Механізм розрахунків у рублях запустили у лютому. Відтак, ця схема проіснувала лише протягом майже двох місяців.

Очільник Італійсько-російської торгової палати додав, що влада Італії ухвалила рішення про блокування платежів у рублях через ризик використання цієї схеми для обходу санкційних обмежень.

Що відому про торгівлю між Росією та Європою

Російський центральний банк повідомив, що у 2023 році імпортери сплатили за 30% усіх завезених товарів з-за кордону саме рублями. Крім того, на рубль припало 47,9% операцій, які пов'язані з оплатою європейського імпорту.

Загалом торік на ринок Росії потрапило товарів з різних країн Європи на 78,5 мільярда доларів. Цей показник впав на 12,3% якщо порівнювати з 2022 роком та на 25% порівняно з 2021 роком.

Також у 2023 році зафіксували зменшення обсягів імпорту до Росії з країн G7 до найнижчого рівня за 20 років. Про це повідомив Інститут міжнародних фінансів.