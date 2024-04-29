Не продержалась и 2 месяца: почему Италия отказалась торговать с Россией в рублях

Комитет финансовой безопасности Италии принял важное решение о торговле с Россией, которое ударило о схеме с использованием рублей. Уже известно, почему именно итальянские власти пошли по этому пути.

Итальянское ведомство приняло решение о прекращении приема платежей в рублях для оплаты товаров, экспортируемых на российский рынок. Ситуацию прокомментировал глава Итальянско-российской торговой палаты Фердинандо Пелаццо.

Интересно "Король облигаций" выступил против технологических гигантов, сделав единственное исключение

Италия закрыла схему с российскими рублями

В частности, Пелаццо заявил, что Комитет финансовой безопасности Италии, который объединяет несколько министерств, сообщил, что не рекомендует выше упомянутую схему с платежами в рублях.

Механизм расчетов в рублях запустили в феврале. Поэтому, эта схема просуществовала только в течение почти двух месяцев.

Глава Итало-российской торговой палаты добавил, что власти Италии приняли решение о блокировании платежей в рублях из-за риска использования этой схемы для обхода санкционных ограничений.

Что известно о торговле между Россией и Европой

Российский центральный банк сообщил, что в 2023 году импортеры оплатили 30% всех завезенных товаров из-за рубежа именно рублями. Кроме того, на рубль пришлось 47,9% операций, которые связаны с оплатой европейского импорта.

Всего в прошлом году на рынок России попало товаров из разных стран Европы на 78,5 миллиарда долларов. Этот показатель упал на 12,3% если сравнивать с 2022 годом и на 25% по сравнению с 2021 годом.

Также в 2023 году зафиксировали уменьшение объемов импорта в Россию из стран G7 до самого низкого уровня за 20 лет. Об этом сообщил Институт международных финансов.