Серед інвесторів також опинилися форвард Мілуокі Бакс та Марк Ласрі, власник команди "Янніс Адетокунбо". А також зірки команди "Фінікс Санз" Кріс Пол та Девін Букер, інвестор з Волл-стріт Білл Акман та інші. Вартість компанії оцінюють майже у 1 мільярд доларів. Під час останнього раунду фінансування вдалося залучити 165 мільйонів доларів.

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Чим особлива WatchBox Це не звичайна онлайн-платформа, де різні продавців продають свої товари. WatchBox особлива тим, що вона викуповує годинники у продавців, перевіряє їхню автентичність і вже потім перепродає їх колекціонерам та іншим покупцям.



Елітні годинники від WatchBox перевірені на автентичність / Фото WatchBox

Ринок елітних годинників

Ринок уживаних годинників класу люкс процвітає. Секрет простий – такі провідні виробники, як Rolex і Richard Mille, виробляють обмежену кількість годинників. Це дозволяє зберігати вартість годинників на вторинному ринку, особливо коли попит зростає.

За оцінками консалтингової компанії McKinsey, у 2019 році продажі уживаних годинників досягли 18 мільярдів доларів, а до 2025 року можуть зрости до 32 мільярдів доларів.

Спортсмени у поміч

У WatchBox багато конкурентів. Watchfinder, Watchmaster і Hodinkee також є платформами для продажу вживаних годинників. Зокрема, Hodinkee нещодавно залучила 40 мільйонів доларів від інвесторів.

Наразі WatchBox найбільша компанія у США з продажу вживаних годинників. З моменту створення дохід компанія перевищив 1 мільярд доларів. Але попит, який з'явився під час пандемії, потроху зменшується. Тож компаніям доводиться активніше боротися за місце під сонцем. Для цього WatchBox і залучила зірок спорту як інвесторів.