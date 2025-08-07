Чому провалились переговори між Індією та США?

Спочатку очікувалося, що Індія стане однією з перших країн, які підписали торговельну угоду з адміністрацією Трампа. Однак після п'яти раундів переговорів сторони зайшли в глухий кут, пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Дивіться також Як Індія фінансує вбивства українців, заробляє на війні з Росією та чому Трамп її покарав

Переговори зупинились через розбіжності щодо відкриття для американських товарів великих секторів індійської економіки – зокрема, сільського господарства і молочної промисловості. Крім того, Дональд Трамп вимагав припинення закупівель російської нафти.

Важливо! Очікується, що американська торгова делегація прибуде до Індії в кінці серпня.

Нью-Делі різко відреагував на можливе введення 50-відсоткового мита на індійський експорт до США, яке може фактично паралізувати торгівлю між країнами. Проте, індійські офіційні особи сподіваються, що переговори за закритими дверима допоможуть знайти компроміс.

Примітно! індійська сторона висловила готовність знизити мита на деякі американські товари – зокрема, на мигдаль і сир.

В четвер, 7 серпня, прем'єр-міністр Нарендра Моді заявив, не згадуючи безпосередньо про мита, що готовий "заплатити високу ціну", аби не поступатися інтересами фермерів, працівників молочної галузі та рибалок.

Чи скоротить Індія закупівлі російської нафти?

Індія раніше заявляла, що при необхідності зможе замінити російську нафту альтернативними постачаннями, якщо закупівлі стануть неможливими через санкції або інші фактори.

Важливо! Наразі Індія – третій за величиною імпортер і споживач нафти у світі. Проте до початку повномасштабної війни в Україні країна закуповувала порівняно небагато російської нафти.

Державні нафтопереробні компанії Індії, включаючи Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum і Мангалорський нафтохімічний завод, припинили закупівлі російської нафти на тлі зниження знижок і тиску з боку Трампа.

Однак офіційні особи попередили, що виключення російської нафти зі світового ринку може спровокувати зростання світових цін.

Цікаво! Крім Росії, великими постачальниками нафти в Індію залишаються Ірак, Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати. Всього Індія імпортує нафту приблизно з 40 країн, включаючи США.

Трамп підштовхує Індію до Китаю?

Разом з Індією під удар американських мит потрапила і Бразилія.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва, який очолює БРІКС цього року, повідомив, що має намір обговорити з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, а потім з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та іншими главами країн БРІКС можливу реакцію на американські мита.

Важливо! Індія та Бразилія є членами БРІКС – блоку, до якого також входять Китай, Росія і Південна Африка..

Як зазначається, вже зараз Індія робить кроки до зміцнення зв'язків з Росією і Китаєм. Цього тижня Росія заявила, що обидві сторони обговорили посилення оборонного співробітництва в рамках "особливо привілейованого стратегічного партнерства".

Очікується, що в найближчі тижні Моді вперше з 2018 року відвідає Китай для участі в регіональному саміті з питань безпеки.