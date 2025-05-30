Не лише золото та срібло: які є дорогоцінні метали у світі

Дорогоцінні метали завжди були важливою частиною глобальних процесів. Крім того, вони мають одне з головних місць у світі фінансів. Цікаво, що дорогоцінні метали не обмежуються лише золотом та сріблом.

Що таке дорогоцінні метали

Дорогоцінні метали мають особливі характеристики. Як правило, це рідкісні метали, які також мають високу цінність на ринку. Крім того, у минулому дорогоцінні метали відігравали центральну роль у світовій економіці, пише 24 Канал з посиланням на Investopedia.

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Дорогоцінні метали також мають важливе місце у світі фінансів, оскільки це не просто загальновизнана одиниця багатства, але й актив, цінність якого може змінитися. Для прикладу, зрости.

Зверніть увагу! Для інвесторів дорогоцінні метали – це інструмент для диверсифікації портфеля, захисту від інфляції та економічної невизначеності. Зокрема, золото, яке лише у 2025 році встановило кілька історичних рекордів, називають активом-гаваню.

Крім того, дорогоцінні метали активно використовують у промисловості, ювелірній сфері, створенні електронних виробів, медицині. Найпопулярнішими дорогоцінними металами серед інвесторів є золото, платина та срібло. До цієї категорій металів також відносять

Паладій;

Родій;

Рутеній;

Іридій;

Осмій.

Нагадаємо, що осмій – це найдорожчий метал у світі. Кілограм металу коштує понад 1 мільйон євро. Така ціна пов'язана з тим, що це рідкісний метал з багатьма унікальними властивостями, який складно видобувати.