Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 22 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,71 гривні (тобто +4 копійки проти 21 вересня);

(тобто +4 копійки проти 21 вересня); євро – 51,37 гривні (тобто +17 копійок проти 21 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 21 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,46 гривні (-1 копійка), а продаж по 44,96 гривні (+1 копійка).

, станом на вечір 21 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-1 копійка), а продаж по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 51,09 гривні (-3 копійки), а продаж – по 51,80 гривні (+2 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (без змін), а продаж – по 44,94 гривні (+3 копійки).

(без змін), а продаж – по (+3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,70 гривні (без змін), а продаж – по 51,90 гривні (без змін).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,43 гривні (+18 копійок), а продають – по 44,89 гривні (+2 копійки).

(+18 копійок), а продають – по (+2 копійки). Євро купують по 51,59 гривні (+26 копійок), а продають – по 52,06 гривні (+6 копійок).

До слова, раніше в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припустив, що протягом поточного тижня курс долара, коливатиметься в межах 44,4 – 44,8 гривні.

Водночас подальшу ситуацію на валютному ринку визначатимуть переважання попиту над пропозицією на міжбанку, інтервенції Нацбанку в межах режиму "керованої гнучкості", послідовність монетарної політики регулятора й динаміка споживчих цін, яка залишається одним із ключових тригерів курсових очікувань.