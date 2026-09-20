Якого курсу валюти чекати українцям

Деталі в ексклюзивному коментарі 24 Каналу розповів директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий. Американський долар, найімовірніше, триматиметься в межах 44,4 – 44,8 гривні, тоді як євро залишатиметься в дещо ширшому діапазоні 51,5 – 52,5 гривні.

За словами експерта, уже можна вивести певну "формулу" валютного ринку, тобто набір ознак, що сформувався у серпні – вересні й визначатиме ситуацію щонайменше в найближчі тижні.

По-перше, попит на міжбанку переважатиме пропозицію.

Наразі йдеться про орієнтовний дисбаланс у 15 – 20%, головні причини якого незмінні: значні потреби в закордонних закупівлях, передусім пального та енергетичного обладнання, зростання розриву між обсягами імпорту та експортного виторгу, а також прагнення бізнесу убезпечитися від курсових коливань.

По-друге, НБУ використовуватиме валютні інтервенції як інструмент впливу на ринок у режимі "керованої гнучкості".

Активні інтервенції та менші обсяги зовнішнього фінансування наприкінці літа скоротили міжнародні резерви України, які станом на 1 вересня складали 48,7 мільярда доларів. Щоправда, за прогнозом регулятора, такого запасу вистачить приблизно на чотири місяці "покриття" імпорту, а до кінця 2026 року резерви завдяки допомозі ще можуть зрости – до 69,7 мільярда доларів.

По-третє, монетарна політика залишається послідовною.

НБУ спершу підвищив облікову ставку до 15,5%, а тепер – до 16% річних. Такий крок має допомогти стримувати інфляційний тиск і підтримувати привабливість гривневих заощаджень, адже восени банки вже активніше конкурують за кошти вкладників.

По-четверте, динаміка споживчих цін – один із головних тригерів для валютного ринку.

Саме через інфляцію воєнні, енергетичні та логістичні ризики поступово переходять із площини очікувань у реальну економіку.

Тарас Лєсовий Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" На ринок продовжуватимуть тиснути обставини війни, наслідки яких дедалі помітніше проявляються у вартості логістики, пального, товарів і послуг. Саме тому головною особливістю найближчих тижнів може стати певний парадокс: інформаційний та інфляційний градус зростатиме швидше, ніж цифри на валютних табло.

Загальні характеристики ринку 21 – 27 вересня

Коридори валютних коливань: на міжбанку 44,4 – 44,8 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 44,8 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро.

на міжбанку 44,4 – 44,8 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро; на готівковому ринку 44,6 – 44,8 гривні за долар і 51,5 – 52,5 гривні за євро. Щоденні курсові коливання: на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні.

на міжбанку до 0,05 – 0,15 гривні; у комбанках до 0,1 – 0,2 гривні; в обмінних пунктах до 0,3 гривні. Різниця між курсами купівлі та продажу: на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро.

на міжбанку до 0,15 гривні за долар і до 0,2 гривні за євро; у комерційних банках до 0,5 – 0,6 гривні на доларі й до 0,8 – 1 гривні на євро; в обмінних пунктах до 0,6 – 1 гривні на доларі й до 1 – 1,3 гривні на євро. Різниця курсів купівлі: у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро.

у комбанках 0,2 – 0,3 гривні за долар і 0,3 – 0,5 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і 0,5 – 0,7 гривні за євро. Різниця курсів продажу: у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро.

у комбанках 0,1 – 0,2 гривні за долар і 0,2 – 0,3 гривні за євро; в обмінних пунктах 0,3 – 0,5 гривні за долар і до 0,5 гривні за євро. Середня різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні.

міжбанку і готівкового ринку – від 0,1 до 0,15 гривні. Середні курсові відхилення протягом тижня: до 1 – 1,5% від стартового курсу.

До слова, за нинішньої інфляції та відносно стабільного курсу гривневі депозити й ОВДП здатні частково захистити заощадження від знецінення. А от купівля доларів чи євро під час ситуативного ажіотажу може виявитися ризикованішою: щоб така операція справді принесла прибуток, подальше зростання вартості валюти має принаймні перекрити різницю між ціною купівлі та продажу.