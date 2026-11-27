В Україні випустили нову срібну монету / Колаж 24 Каналу, фото Getty Images і НБУ
В Україні продовжують випускати пам'ятні монети, присвячені видатним постатям та знаковим історичним подіям. Цього разу появу нумізматичної новинки приурочили до 25-ї річниці візиту в нашу країну одного з найвідоміших польських діячів XX століття, чиє світське ім'я – Кароль Юзеф Войтила.
Що відомо про нову монету
Як було анонсовано раніше, НБУ вшанував святого понтифіка випуском пам'ятної монети "З миром у серці. Іван Павло II" номіналом 10 гривень. Новинку виготовили зі срібла 925 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 грама.
Приїзд Папи Римського в Україну в червні 2001 року став знаковою подією в духовному житті країни, сприяв розвитку міжконфесійного діалогу, утвердженню цінностей взаємної поваги та зміцненню зв'язків з польським народом.
Який вигляд має пам'ятна монета: дивіться фото
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- На аверсі зображено стилізовані силуети двох постатей, які обіймаються на знак взаємного прощення. Одна з них тримає в руці оливкову гілку – символ миру. Композиція уособлює здатність долати розбіжності та прагнення до духовної єдності й порозуміння. По колу розміщено написи українською та польською мовами – фразу, яку понтифік використовував як формулу примирення.
- Центральне місце на реверсі займає портрет Івана Павла II з піднятою в жесті благословення рукою. На тлі – стилізований силует голуба, що уособлює Святого Духа й свободу. Також викарбувано світське та папське імена чоловіка.
Цікаво! Для оздоблення монети використали кольоровий друк.
До слова, оголошений тираж становить 3 тисячі штук. Придбати новинку можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції регулятора та в банках-дистриб'юторах (про початок продажу повідомлять окремо на відповідних сайтах).
Нагадаємо, напередодні в обіг ввели срібну монету "Архістратиг Михаїл" номіналом 10 гривень. Особливістю її дизайну стало поєднання образу небесного захисника українців з елементами архітектурної спадщини будівлі НБУ в Києві.
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