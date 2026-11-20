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Яку монету випустили в Україні

Тепер охочі отримали нагоду поповнити свої колекції ще одним екземпляром. У п'ятницю, 20 листопада, Національний банк увів в обіг новинку номіналом 10 гривень зі срібла 999 проби, масою 31,1 грама та діаметром 38,6 міліметра. Як елемент оздоблення на монеті присутня навіть локальна позолота.

Цікаво, що в дизайні поєднали шанований українцями символ захисту та елементи архітектурної спадщини: архістратига Михаїла в латах римського полководця зображено в центральній частині стелі операційної зали регулятора.

Постать стала символічним охоронцем установи, що дбає про фінансову стабільність держави– йдеться в повідомленні Нацбанку.

Який вигляд має монета "Архістратиг Михаїл" 2026 року випуску / Колаж НБУ

На аверсі відтворено орнаментальний елемент одного з вітражів будівлі.

На реверсі викарбувано образ небесного захисника за мотивами згаданої композиції, тоді як по колу розмістили рядки з поеми Тараса Шевченка "Гайдамаки": "…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла".

До слова, тираж новинки становитиме до 15 тисяч екземплярів. Придбати її можна буде в магазині нумізматичної продукції регулятора та в банках-дистриб'юторах (інформацію щодо початку продажів оприлюднюватимуть на сайтах згодом).

Нагадаємо, наприкінці літа анонсували випуск пам'ятної монети, присвяченої Папі Римському Іоанну Павлу II та 25-річчю його історичного візиту до України. За словами голови Нацбанку Андрія Пишного, у такий спосіб прагнуть увічнити пам'ять про понтифіка та його ідеї, що досі не втрачають актуальності. Зокрема, йдеться про європейську єдність, примирення народів, свободу й гідність.