В Україні поступово зникнуть 500 гривень: чи потрібно їх терміново обмінювати

Старі купюри вилучають з обігу / Фото Unsplash
З 1 серпня 2024 року в Україні розпочався процес поступового вилучення з готівкового обігу банкнот номіналом 500 гривень. Йдеться про ті купюри, що були випущені у 2003 – 2007 роках.
Чому старі 500 гривень поступово вилучають з обігу
Як повідомляє Нацбанк, головна мета такого кроку полягає в оновленні готівки та підвищенні її якості.
Старі купюри перебувають в обігу вже близько 20 років, тому вони значно зносилися і потребують заміни на сучасніші аналоги.
Процес відбувається непомітно для населення. Фінансові установи просто перестануть видавати такі банкноти клієнтам через каси чи банкомати за будь-якими операціями.
Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг
Натомість усі зібрані старі гроші передаватимуть до сховищ, де їх перерахують та остаточно утилізують. Водночас регулятор припинить постачати такі купюри для підкріплення банківських кас.
Ці купюри залишаються дійсним платіжним засобом, тому українцям не доведеться спеціально нести їх до банків для обміну.
Для звичайних громадян жодних незручностей не виникне. Старими п'ятисотенними можна й надалі вільно розраховуватися в супермаркетах, аптеках чи на ринках без жодних обмежень.
Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості
Нагадаємо, що раніше НБУ вилучив з обігу гроші, які були випущені до 2003 року. Йдеться про банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень, а також монети – 1, 2, 5, 25 копійок.
А старі 100 гривень Нацбанк почав вилучати ще у 2023 році. Однак такі банкноти не потрібно обмінювати спеціально.
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