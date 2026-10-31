В Україні поступово зникнуть 500 гривень: чи потрібно їх терміново обмінювати

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Чому старі 500 гривень поступово вилучають з обігу

Як повідомляє Нацбанк, головна мета такого кроку полягає в оновленні готівки та підвищенні її якості.

Старі купюри перебувають в обігу вже близько 20 років, тому вони значно зносилися і потребують заміни на сучасніші аналоги.

Процес відбувається непомітно для населення. Фінансові установи просто перестануть видавати такі банкноти клієнтам через каси чи банкомати за будь-якими операціями.

Потрапляючи в банки, банкноти номіналом 500 гривень старого зразка не будуть більше повертатися в обіг– пояснюють в НБУ.

Натомість усі зібрані старі гроші передаватимуть до сховищ, де їх перерахують та остаточно утилізують. Водночас регулятор припинить постачати такі купюри для підкріплення банківських кас.

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Ці купюри залишаються дійсним платіжним засобом, тому українцям не доведеться спеціально нести їх до банків для обміну.

Для звичайних громадян жодних незручностей не виникне. Старими п'ятисотенними можна й надалі вільно розраховуватися в супермаркетах, аптеках чи на ринках без жодних обмежень.

Українці мають бути впевнені, що готівка, отримана в торговельній мережі, касі банків або в їхніх банкоматах, дійсно платіжна, захищена та належної якості– наголошують в Національному банку.

Нагадаємо, що раніше НБУ вилучив з обігу гроші, які були випущені до 2003 року. Йдеться про банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 гривень, а також монети – 1, 2, 5, 25 копійок.

А старі 100 гривень Нацбанк почав вилучати ще у 2023 році. Однак такі банкноти не потрібно обмінювати спеціально.