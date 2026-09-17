Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 18 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,66 гривні (тобто +6 копійок проти 17 вересня);

(тобто +6 копійок проти 17 вересня); євро – 51,24 гривні (тобто -21 копійка проти 17 вересня).

Цікаво, що влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 17 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,42 гривні (без змін), а продаж по 44,92 гривні (без змін).

, станом на вечір 17 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (без змін), а продаж по (без змін). Купівля євро проходить по 51,09 гривні (-22 копійки), а продаж – по 51,80 гривні (-16 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,85 гривні (+2 копійки), а продаж – по 44,89 гривні (-2 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (-2 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,65 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,90 гривні (-5 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,33 гривні (-7 копійок), а продають – по 44,90 гривні (+7 копійок).

(-7 копійок), а продають – по (+7 копійок). Євро купують по 51,40 гривні (-21 копійка), а продають – по 52,02 гривні (-17 копійок).

Напередодні в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько також зауважила, що окремо варто стежити за поведінкою бізнесу.

На початку осені ділова активність традиційно пожвавлюється, а разом із нею зростає потреба компаній у коштах для оплати імпортних контрактів, зокрема закупівель енергоносіїв та інших товарів за кордоном. Водночас експортний виторг продовжує надходити в Україну, тож для курсу важливим залишається баланс між попитом і пропозицією валюти на ринку. Нацбанк, зі свого боку, регулює ситуацію за допомогою інтервенцій на міжбанку.