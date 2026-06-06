Саме ці гривні вийшли з обігу у 2026 році: будьте уважні

У 2026 році з обігу вийшла низка банкнот. Зокрема, йдеться про купюри номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень. Річ у тім, що їх замінили на монети.

Що відомо про виведення з обігу 1, 2, 5 та 10 гривень, у 2026 році?

З обігу виведено 1, 2, 5 та 10 гривень, зразків 2003 – 2007 років, повідомляє НБУ.

Читайте також Цю монету можна продати за декілька тисяч: можливо вона у вас в гаманці

Потрібно розуміти, що йдеться не по рік випуску, а саме рік дизайну. Тобто, які дати вказано на банкнотах, не грає ролі.

Усі такі банкноти перестали бути засобами платежу незалежно від року випуску, що зазначається на їх зворотному боці,

– вказує НБУ.

Фактично, 2 березня 2026 року ці купюри повністю перестали стати засобом платежу. Їх поступово замінювали на монети не один рік. Тобто, певний час в обігу паралельно співіснували обидва варіанти.

Наразі вказані банкноти не можна використовувати при розрахунках. Їх можна лише обміняти.

Де можна обміняти банкноти 1, 2, 5 та 10 гривень зараз?