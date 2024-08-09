НБУ представив модифіковані банкноти гривні: чи зміниться щось для українців

Нацбанк випустив модифіковані банкноти гривні з нагоди 33-ї річниці Незалежності України. У центробанку розповіли про новий дизайн купюр національної валюти та графік введення їх в обіг.

НБУ представив модифіковані банкноти гривні

У Нацбанку заявили, що національна валюта разом з іншими державними символами – це атрибут, який визначає незалежну державу. Крім того, додають, що гроші – це не лише платіжний засіб, але й державні символи, які жителі України тримають в руках щодня.

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Напередодні Дня Незалежності України центральний банк додав на усі банкноти гривні гасло "Слава Україні! Героям Слава". Це нововведення також прокоментував очільник НБУ.

Андрій Пишний Голова Національного банку Тож, віддаючи належне незламності нашого народу, закарбовуючи цей переломний момент у народжені української нації, який ми сьогодні проживаємо, ми додаємо на всі банкноти наше гасло, яке звучить по всьому світу.

НБУ також оприлюднив графік введення в обіг банкнот з новим дизайном:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень;

у наступних роках – номіналами 20, 100 та 200 гривень.

Громадянам України не потрібно буде спеціально обмінювати банкноти старого зразка!

Модифіковані банкноти української гривні – це законний платіжний засіб на рівні з іншими купюрами, які вже є в обігу. Нові банкноти зобов'язані будуть приймати на всій території України фізичними та юридичними особами без будь-яких обмежень. Це стосується абсолютно усіх видів платежів та зарахування на рахунки. НБУ планує поступово замінювати модифікованими банкнотами купюри гривні зразків 2014 – 2019 років, які мають ознаки зношення.