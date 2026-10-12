Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 13 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,96 гривні (тобто +7 копійок проти 12 жовтня);

(тобто +7 копійок проти 12 жовтня); євро – 50,24 гривні (тобто -7 копійок проти 12 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 6 жовтня, подорожчавши до 45,06 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 12 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,66 гривні (+1 копійка), а продаж – по 45,19 гривні (+1 копійка).

, станом на вечір 12 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж – по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,11 гривні (-1 копійка), а продаж – по 50,80 гривні (-1 копійка).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,15 гривні (без змін), а продаж – по 45,10 гривні (-7 копійок).

(без змін), а продаж – по (-7 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,65 гривні (-7 копійок), а продаж – по 50,90 гривні (-7 копійок).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,57 гривні (+17 копійок), а продають – по 45,15 гривні (+13 копійок).

(+17 копійок), а продають – по (+13 копійок). Євро купують по 50,42 гривні (+20 копійок), а продають – по 51,35 гривні (-10 копійок).

До слова, напередодні директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лісовий розповів для 24 Каналу, що посеред жовтня ситуація на валютному ринку України навряд чи зазнає кардинальних змін, хоча гривня може опинитися під новою хвилею девальваційного тиску.

Зокрема, наслідки російських атак дедалі відчутніше позначаються на економіці через подорожчання пального, продуктів і послуг, а труднощі з державними фінансами змушують уряд переглядати окремі видатки. Водночас повернення відключень електроенергії та постійна загроза обстрілів впливають на настрої населення.