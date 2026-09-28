Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у вівторок, 29 вересня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,82 гривні (тобто -2 копійки проти 28 вересня);

(тобто -2 копійки проти 28 вересня); євро – 50,97 гривні (тобто -17 копійок проти 28 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 28 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,54 гривні (-6 копійок), а продаж по 45,07 гривні (-5 копійок).

, станом на вечір 28 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-6 копійок), а продаж по (-5 копійок). Купівля євро проходить по 50,83 гривні (-9 копійок), а продаж – по 51,51 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,95 гривні (-1 копійка), а продаж – по 44,99 гривні (-3 копійки).

(-1 копійка), а продаж – по (-3 копійки). Натомість купівля євро проходить по 51,40 гривні (-8 копійок), а продаж – по 51,62 гривні (-2 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,57 гривні (+21 копійка), а продають – по 45,05 гривні (+12 копійок).

(+21 копійка), а продають – по (+12 копійок). Євро купують по 51,28 гривні (+6 копійок), а продають – по 51,80 гривні (без змін).

До слова, в ексклюзивному коментарі 24 Каналу директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тарас Лєсовий розповів, чого очікувати від курсу гривні на межі вересня та жовтня. За словами експерта, найближчим часом ситуація має розвиватися в межах уже сформованих тенденцій, без різких змін у динаміці.

Водночас додатковим ризиком залишаються воєнні події та зовнішня нестабільність, зокрема загострення на Близькому Сході й можливе подорожчання енергоносіїв. У разі посилення таких викликів Нацбанк може активніше використовувати наявні інструменти, аби втримати валютний ринок під контролем.