Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 8 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,86 гривні (тобто -9 копійок проти 7 жовтня);

(тобто -9 копійок проти 7 жовтня); євро – 50,16 гривні (тобто -48 копійок проти 7 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 6 жовтня, подорожчавши до 45,06 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку – 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 7 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,65 гривні (-6 копійок), а продаж по 45,19 гривні (-6 копійок).

, станом на вечір 7 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-6 копійок), а продаж по (-6 копійок). Купівля євро проходить по 50,20 гривні (-6 копійок), а продаж – по 50,90 гривні (-5 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 45,04 гривні (+3 копійки), а продаж – по 45,10 гривні (+8 копійок).

(+3 копійки), а продаж – по (+8 копійок). Натомість купівля євро проходить по 50,65 гривні (-12 копійок), а продаж – по 50,94 гривні (+1 копійка).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,58 гривні (+3 копійки), а продають – по 45,01 гривні (-9 копійок).

(+3 копійки), а продають – по (-9 копійок). Євро купують по 50,54 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,47 гривні (+4 копійки).

До слова, раніше в коментарі 24 Каналу член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько розповіла, що додатковим ризиком для гривні залишаються можливі перебої з експортом через воєнні загрози та пошкодження виробничої чи логістичної інфраструктури.

Водночас важливим стабілізаційним чинником залишається міжнародне фінансування. Очікування допомоги зменшує ризик різкого дисбалансу та підтримує передбачуваність ринку.