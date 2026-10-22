Який офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, наприкінці поточного тижня, у п'ятницю, 23 жовтня, офіційний курс валюти буде таким:

долар США – 45,05 гривні (тобто +2 копійки проти 22 жовтня);

(тобто +2 копійки проти 22 жовтня); євро – 50,44 гривні (тобто -12 копійок проти 22 жовтня).

Цікаво, що чинний історичний максимум долар встановив 14 жовтня, подорожчавши до 45,08 гривні за офіційним курсом. Натомість євро сягнув рекордних 52,25 гривні влітку, 24 серпня.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 22 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,81 гривні (+1 копійка), а продаж – по 45,33 гривні (+1 копійка).

, станом на вечір 22 жовтня купівля долара в банках обходиться в середньому по (+1 копійка), а продаж – по (+1 копійка). Купівля євро проходить по 50,36 гривні (+4 копійки), а продаж – по 51,03 гривні (+3 копійки).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", у середньому обходиться по 45,27 гривні (+2 копійки), а продаж – по 45,24 гривні (-4 копійки).

(+2 копійки), а продаж – по (-4 копійки). Натомість купівля євро проходить по 50,85 гривні (без змін), а продаж – по 51,06 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,90 гривні (+12 копійок), а продають – по 45,45 гривні (-3 копійки).

(+12 копійок), а продають – по (-3 копійки). Євро купують по 50,83 гривні (-2 копійки), а продають – по 51,43 гривні (+2 копійки).

Нагадаємо, раніше в коментарі 24 Каналу фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що не очікує швидкого зміцнення гривні щодо долара. Навіть за умови покращення зовнішнього фінансування та пожвавлення експорту відновлення пошкоджених війною підприємств потребуватиме часу, тому тиск на валютний ринок України може зберігатися.