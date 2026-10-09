Чому гривня перебуває під тиском

Як розповів фінансовий аналітик Андрій Шевчишин 24 Каналу, Україна значною мірою залежить від фінансової допомоги партнерів, однак із її надходженням виникають затримки. Водночас країна отримує менше валютної виручки через труднощі з аграрним експортом і проблеми в металургійній галузі.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Ми бачимо з одного боку значний тиск, відсутність зовнішнього фінансування. І при цьому НБУ рекордними темпами здійснює валютні інтервенції для того, щоб стримати курс.

Чи подорожчають товари через курс долара

Частину можливого зростання курсу імпортери вже враховують у цінах на товари. За оцінкою Шевчишина, багато компаній орієнтуються на долар по 46 – 47 гривень, закладаючи валютні ризики у вартість продукції.

Цікаво! Одними з перших на зміну курсу реагують ціни на пальне.

Водночас подорожчання долара не обов'язково призведе до однакового зростання вартості всіх товарів: багато залежить від того, за яким курсом імпортери закуповували продукцію та які витрати врахували раніше.

Шевчишин не очікує швидкого повернення долара до нижчих значень. Навіть якщо зовнішнє фінансування покращиться, а експорт пожвавиться, відновлення пошкоджених промислових підприємств потребуватиме часу. Тому тиск на валютний ринок може зберігатися.

До слова, за даними НБУ, вже з понеділка, 12 жовтня, вартість долара прогнозують на 4 копійки вищою від сьогоднішньої, тобто 44,89 гривні за долар, та 50,39 гривень за євро, а це + 17 копійок від сьогоднішнього. А на готівковому ринку ціна долара наразі становить 45,02 гривні за долар.