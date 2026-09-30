Офіційний курс валюти в Україні

За оновленими даними Нацбанку, у четвер, 1 жовтня, офіційний курс валюти для українців буде таким:

долар США – 44,68 гривні (тобто -18 копійок проти 30 вересня);

(тобто -18 копійок проти 30 вересня); євро – 50,72 гривні (тобто -21 копійка проти 30 вересня).

Цікаво, що ще влітку обидві валюти оновили історичні максимуми в Україні. Долар 11 червня подорожчав до рекордних 44,98 гривні за офіційним курсом, а євро 24 серпня сягнуло 52,25 гривні.

Скільки коштує валюта в банках

За даними 24 Каналу , станом на вечір 30 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по 44,54 гривні (-6 копійок), а продаж по 45,05 гривні (-8 копійок).

, станом на вечір 30 вересня купівля долара в банках обходиться в середньому по (-6 копійок), а продаж по (-8 копійок). Купівля євро проходить по 50,61 гривні (-16 копійок), а продаж – по 51,28 гривні (-18 копійок).

Що з вартістю на чорному ринку

Купівля долара на чорному ринку, як повідомляє сайт "Мінфін", в середньому обходиться по 44,90 гривні (-5 копійок), а продаж – по 45,03 гривні (без змін).

(-5 копійок), а продаж – по (без змін). Натомість купівля євро проходить по 51,14 гривні (-6 копійок), а продаж – по 51,37 гривні (-4 копійки).

Який курс в обмінниках

За даними finance.ua, долари обмінні пункти купують у середньому по 44,58 гривні (+1 копійка), а продають – по 44,92 гривні (-15 копійок).

(+1 копійка), а продають – по (-15 копійок). Євро купують по 50,97 гривні (-20 копійок), а продають – по 51,58 гривні (-17 копійок).

До слова, член правління та директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько в коментарі 24 Каналу зауважила, що на початку жовтня динаміку курсу визначатимуть насамперед співвідношення попиту й пропозиції валюти всередині країни, а також дії Нацбанку та ситуація на зовнішніх ринках.

Додатковий тиск можуть створювати імпортери, зокрема через витрати на енергоносії. Натомість серед зовнішніх орієнтирів важливим залишатиметься співвідношення євро та долара.