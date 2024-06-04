НБУ оштрафував один із найбільших державних банків України

Український Нацбанк виявив факт порушення вимог законодавства, які регулюють діяльність на платіжному ринку одним із банків. Про це стало відомо за результатами безвиїзного нагляду за додержанням законодавства України про захист прав споживачів фінансових послуг.

Йдеться про державний "Ощадбанк", який отримав штраф від Національного банку України.

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Реакція "Ощадбанку"

Пресслужба державного банку під час розмови з 24 Каналом заявила, що інформація відповідає дійсності. Також представники кредитора додали, що визнають (порушення вимог законодавства – 24 Канал) і будуть покращуватися.

У зв'язку з цим "Ощадбанку" буде потрібно сплатити штраф у розмірі 170 тисяч гривень. Відповідне рішення ухвалив Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду платіжних систем. Це сталось 3 червня 2024 року.

Які порушення виявив Нацбанк

Згідно з офіційними даними "Ощадбанк" порушив низку вимог українського законодавства.Йдеться про такі:

Застосування посиленої автентифікації користувача під час здійснення електронної взаємодії та отримання користувачем доступу до рахунку за допомогою засобів дистанційної комунікації

Обов'язок емітента надавати ПІН, індивідуальну облікову інформацію та/або іншу інформацію, яка дає змогу здійснювати платіжні операції з використанням платіжного інструменту, лише держателю платіжного інструменту;

Обов'язок надавача платіжних послуг, що обслуговує неналежного отримувача, заблокувати кошти в сумі неналежної платіжної операції на рахунку неналежного отримувача на строк до 30 календарних днів для встановлення правомірності платіжної операції в разі опротестування неналежної платіжної операції платником та/або власником рахунку.