НБУ може запровадити нові обмеження для низки операцій з грошима: яка головна мета

Український Нацбанк працює над проєктом рішення щодо нових обмежень для фінансових операцій. Відповідну заяву зробила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова на конференції "Фінанси для бізнесу під час війни".

НБУ може запровадити нові обмеження

У Нацбанку обговорюють обмеження для карткових переказів та запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Рожкова заявила, що додаткові обмеження фінансових операцій для фізичних осіб та ліміти стосовно використання особистих коштів вкрай чутлива тема в Україні.

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За її словами, в НБУ це питання ретельно вивчають. Також перша заступниця очільника центробанку наголосила, що не буде нічого анонсувати до ухвалення остаточного рішення, аби уникнути будь-яких маніпуляцій.

Катерина Рожкова додала, що потенційне запровадження нових обмежень має відношення до проблеми тіньових платежів. Фахівчиня зауважила, що це зараз по-справжньому актуально. Вона підмітила, що ця проблема в основному торкається істотної частини підприємців, які все ще використовують "найрізноманітніші механізми ухилення, зменшення оподаткування та інше".

Додамо, що у Нацбанку попередили, що міжнародна допомога від партнерів досі відіграє критично важливу роль для економічної стабільності України, проте з часом її обсяги будуть зменшуватися. Для прикладу, у 2023 році Україна загалом отримала 42,5 мільярда доларів такої допомоги у вигляді грантів та кредитів.