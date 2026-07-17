Новий тиждень принесе зміни: який курс долара чекає на українців 20 липня

Нацбанк встановив офіційний курс валюти на понаділок, 20 липня. Новий тиждень розпочнеться з незначними змінами.

Офіційний курс валюти в Україні

За даними Нацбанку, офіційний курс долара США 17 липня становив 44,61 гривні, тобто ціна американської валюти зменшилася на 13 копійок проти 16 липня. Офіційний курс євро був 51,16 гривні, отже зріс на 10 копійок.

Натомість уже 20 липня курс валюти буде таким:

долар – 44,66 гривні (+5 копійок);

євро – 51,05 гривні (-11 копійок).

Цікаво, що чинний рекорд ціни в Україні американська валюта встановила 11 червня – 44,97 гривні за курсом Нацбанку, тоді як європейська сягнула свого максимуму 16 червня – 52,03 гривні.

Однак ще станом на вечір 17 липня готівковий курс долара був таким:

за даними 24 Каналу , у банках купівля в середньому була по 44,41 гривні , а продаж – по 44,89 гривні ;

, у банках купівля в середньому була по , а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 44,73 гривні , а продаж – по 44,75 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках купівля в середньому була по 44,23 гривні, а продаж – по 44,84 гривні.

Водночас готівковий курс євро ввечері 17 липня становив: у банках – купівля в середньому була по 50,84 гривні , а продаж – по 51,49 гривні ;

, а продаж – по ; на чорному ринку – купівля в середньому була по 51,25 гривні , а продаж – по 51,35 гривні ;

по , а продаж – по ; в обмінниках – купівля в середньому була по 51 гривні, а продаж – по 51,63 гривні.

До слова, загалом ситуацію на валютному ринку Нацбанк характеризує як контрольовану. Щоправда, запроваджений режим "керованої гнучкості" передбачає коливання в обидва боки, тож гривня може як послаблюватися, так і зміцнюватися.

Наприклад, поточну девальвацію в регуляторі частково пояснюють сезонними чинниками. Зокрема, на початку літа дещо скоротилася пропозиція валюти з боку агропромислового комплексу, хоча цьогорічне зниження не було суттєвим.