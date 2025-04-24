Куди вигідно вкласти гроші: депозитні ставки та терміни

З 4 квітня ставки за гривневими вкладами для фізичних осіб зросли. Відтак, середня дохідність складає від 13% до 14,5% річних залежно від терміну вкладу.

Якою буде дохідність за різними вкладами

Як розповів банкір Дмитро Замотаєв, середня дохідність за ультракороткими вкладами, а це 3 – 6 місяців, складає 13 – 13,5% річних, передає 24 Канал.

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Діапазон середніх ставок за вкладами від 6 місяців до 9 місяців – вже 13,5 – 14,5% річних,

Дохідність вкладів терміном 9 – 12 місяців складає в середньому 13 – 13,5% річних,

А вклади терміном на 1 рік дадуть середній дохід 13 – 13,5% річних.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Розуміємо, що 13% річних для вкладу терміном на 3 місяці – це сукупно 3,25% від розміщеної суми (тобто 13% треба поділити на 12 місяців і помножити на тривалість вкладу). А якщо вирахувати 23% податків з нарахованих відсотків, то чистий дохід зменшується майже на ¼.

Яким буде чистий дохід з 10 тисяч гривень При розміщенні 10 тисяч гривень терміном на 3 місяці громадянин отримає чистий дохід в середньому 250 гривень. Така сума буде цілком співмірною інфляції у найближчі 3 місяці. А при розміщенні цієї ж суми терміном на 9 місяців під 14,5% річних, то сума доходу за повний термін складе 1087,5 гривні.

Цікаво, що на думку Замотаєва, у найближчі 3 місяці з огляду на очікувану дохідність найбільш вигідними для вкладника стануть депозити терміном від 6 місяців до 9 місяців. Річ у тім, що чим довший за терміном вклад, чим більша розміщена сума, тим більший рівень доходу.

На що звернути увагу при вибору депозиту

Залежно від потреб клієнта варто звернути увагу на кілька нюансів:

Можливість поповнення вкладу, Можливість щомісячного зняття нарахованих відсотків, Автоматична пролонгація вкладу по його завершенню, Штрафні санкції за дочасне розірвання депозитної угоди тощо.

За словами банкіра Замотаєва, у громадян зараз є можливість зручного дистанційного відкриття депозитного вкладу через мобільний банківський застосунок, що може суттєво зекономити час.

Наразі гривневі депозити є найбільш зрозумілим та вигідним механізмом для збереження коштів, особливо коли йдеться про відносно незначні суми. Водночас з огляду на покращення економіки, ми припускаємо, що у другому півріччі ставки за гривневими вкладами поступово знижуватимуться до рівня першої половини 2024 року,

– підсумував Дмитро Замотаєв.

Варто пам'ятати! Під час дії воєнного стану всі вклади захищені державою, саме тому розміщення коштів на депозитах є цілком безпечним і надійним.