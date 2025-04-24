Куда выгодно вложить деньги: депозитные ставки и сроки

С 4 апреля ставки по гривневым вкладам для физических лиц выросли. Следовательно, средняя доходность составляет от 13% до 14,5% годовых в зависимости от срока вклада.

Какой будет доходность по разным вкладам

Как рассказал банкир Дмитрий Замотаев, средняя доходность по ультракоротким вкладам, а это 3 – 6 месяцев, составляет 13 – 13,5% годовых, передает 24 Канал.

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Диапазон средних ставок по вкладам от 6 месяцев до 9 месяцев – уже 13,5 – 14,5% годовых,

Доходность вкладов сроком 9 – 12 месяцев составляет в среднем 13 – 13,13 5% годовых,

А вклады сроком на 1 год дадут средний доход 13 – 13,5% годовых.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Понимаем, что 13% годовых для вклада сроком на 3 месяца – это совокупно 3,25% от размещенной суммы (то есть 13% надо поделить на 12 месяцев и умножить на продолжительность вклада). А если вычесть 23% налогов с начисленных процентов, то чистый доход уменьшается почти на ¼.

Каким будет чистый доход с 10 тысяч гривен При размещении 10 тысяч гривен сроком на 3 месяца гражданин получит чистый доход в среднем 250 гривен. Такая сумма будет вполне соразмерной инфляции в ближайшие 3 месяца. А при размещении этой же суммы сроком на 9 месяцев под 14,5% годовых, то сумма дохода за полный срок составит 1087,5 гривны.

Интересно, что по мнению Замотаева, в ближайшие 3 месяца учитывая ожидаемую доходность наиболее выгодными для вкладчика станут депозиты сроком от 6 месяцев до 9 месяцев. Дело в том, что чем длиннее по сроку вклад, чем больше размещенная сумма, тем больше уровень дохода.

На что обратить внимание при выборе депозита

В зависимости от потребностей клиента стоит обратить внимание на несколько нюансов:

Возможность пополнения вклада, Возможность ежемесячного снятия начисленных процентов, Автоматическая пролонгация вклада по его завершению, Штрафные санкции за досрочное расторжение депозитного соглашения и тому подобное.

По словам банкира Замотаева, у граждан сейчас есть возможность удобного дистанционного открытия депозитного вклада через мобильное банковское приложение, что может существенно сэкономить время.

Сейчас гривневые депозиты являются наиболее понятным и выгодным механизмом для сохранения средств, особенно когда речь идет об относительно незначительных суммах. В то же время учитывая улучшение экономики, мы предполагаем, что во втором полугодии ставки по гривневым вкладам постепенно будут снижаться до уровня первой половины 2024 года,

– подытожил Дмитрий Замотаев.

Стоит помнить! Во время действия военного положения все вклады защищены государством, именно поэтому размещение средств на депозитах является вполне безопасным и надежным.