Коштує десятки тисяч гривень: яка українська монета є найрідкіснішою

Деякі українські монети можуть коштувати десятки тисяч гривень. Ціна найчастіше залежить від того, наскільки рідкісний чи особливий екземпляр продають. Водночас монети 90-х років з номіналом 1 копійка, 2, 5 та 10 копійок цінують особливо.

Які українські монети є рідкісними?

Про те, які українські копійки найбільш цінні, йдеться на ресурсі Invest News Media.

Особливо цінними є унікальні монети з рідкісними особливостями.

1 копійка 1992 року – якщо на аверсі (передній стороні монети) зображено плоди калини або якщо у слові "копійка" літера "й" має потовщену смужку. Останнє свідчить про експериментальне карбування. Водночас обидві особливості на такій монеті роблять її рідкісною та принесуть більший прибуток.

1 копійка 1994 року – цю монету можна віднайти в різних варіантах виготовлення. Наприклад, така копійка є зі сталі, міді, бронзи та срібла. Через нехарактерні матеріали для монети і збільшується їхня цінність. Відомо, що за одну таку монету можна отримати до 2,5 тисячі гривень.

1 копійка 1996 року – її унікальність у великих шрифтах та виробництві з нетипових металевих сплавів.

1 копійка 2000 року – якщо на реверсі (зворотній стороні монети) зображення вийшло догори ногами.

2 копійки 1992 року – одна з найцінніших українських монет. Екземпляри з вузьким вінком – трапляються вкрай рідко. Особливість з'явилася, як технічний дефект. Однак вартість монети коливається в межах 8 – 18 тисяч гривень.

2 копійки 1993 року – якщо виготовлені не з алюмінію.

2 копійки 1996 року – монети випустили в обмеженому тиражі й карбували з нетипових матеріалів. Саму тому на них ітє попит нині, як на рідкісні й цінні.

2 копійки 2001 року – якщо мають реверс із зображенням догори ногами.

5 копійок 1990 року – якщо на гербі є літера "М".

10 копійок 1992 року – має штамп 2.21 ВАк. Саме такий екземпляр належить до категорії рідкісних монет України. Ціна за знахідку 10 – 18 тисяч гривень. А особливими ознаками є тонкий середній зуб тризуба та замкнені п'яте й сьоме зерна на третьому колосі.

Як бачимо, найбільш цінуються серед колекціонерів монети 90-х років. Зокрема це 1 копійка, 2, 5 або 10 копійок.

Зауважте! Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок вилучили з українського обігу з 1 жовтня 2019 року.

Водночас 25 копійок 1992 року теж є рідкісною, якщо має штами 5.1 ДАг і 3 Гам. Коштує така монета від 5 до 20 тисяч гривень.

Зокрема 25 копійок 1996 року, які були пробними, тому й вважаються рідкісними. Їх виготовляли з нікелю. Нині відповідні гроші вартують понад 1 тисячу гривень.

Щодо монет номіналом у 50 копійок – унікальні теж є. Наприклад за відповідний номінал 1994 року можна отримати до 14 тисяч гривень. Звернути увагу також потрібно на 1992 та 2001 роки випуску таких монети.

Чи можна знайти 1 гривню 1992 року та чому це найрідкісніша монета України?

Монета номіналом 1 гривня 1992 року була і є рідкістю в українському обігу, пише РБК-Україна.

Причиною їх цінності є невелика кількість. Монету випустили, як пробну для налаштування обладнання для карбування. Офіційно ці гроші не вводилися в обіг, тож знайти їх майже неможливо.



1 гривня 1992 року / Фото "монети-ягідки"

Водночас відомо, що декілька копійок збереглися в приватних колекціях. А особливістю копійки є відсутність напису на ребрі (гурті монети). Оскільки раніше не було відповідного обладнання, гурт залишився гладким. Це і зробило монету відмінною від наступних випусків.

Щодо дизайну теж є суттєві відмінності. Саме тому найперший варінат – пробний, є надзвичано цінним для колекціонерів. Видання зазначає, що на ресурсі Violity.com копійку продавали за 45 тисяч гривень.

