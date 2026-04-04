Коштує десятки тисяч гривень: яка українська монета є найрідкіснішою
Деякі українські монети можуть коштувати десятки тисяч гривень. Ціна найчастіше залежить від того, наскільки рідкісний чи особливий екземпляр продають. Водночас монети 90-х років з номіналом 1 копійка, 2, 5 та 10 копійок цінують особливо.
Які українські монети є рідкісними?
Про те, які українські копійки найбільш цінні, йдеться на ресурсі Invest News Media.
Особливо цінними є унікальні монети з рідкісними особливостями.
1 копійка 1992 року – якщо на аверсі (передній стороні монети) зображено плоди калини або якщо у слові "копійка" літера "й" має потовщену смужку. Останнє свідчить про експериментальне карбування. Водночас обидві особливості на такій монеті роблять її рідкісною та принесуть більший прибуток.
1 копійка 1994 року – цю монету можна віднайти в різних варіантах виготовлення. Наприклад, така копійка є зі сталі, міді, бронзи та срібла. Через нехарактерні матеріали для монети і збільшується їхня цінність. Відомо, що за одну таку монету можна отримати до 2,5 тисячі гривень.
1 копійка 1996 року – її унікальність у великих шрифтах та виробництві з нетипових металевих сплавів.
1 копійка 2000 року – якщо на реверсі (зворотній стороні монети) зображення вийшло догори ногами.
2 копійки 1992 року – одна з найцінніших українських монет. Екземпляри з вузьким вінком – трапляються вкрай рідко. Особливість з'явилася, як технічний дефект. Однак вартість монети коливається в межах 8 – 18 тисяч гривень.
2 копійки 1993 року – якщо виготовлені не з алюмінію.
2 копійки 1996 року – монети випустили в обмеженому тиражі й карбували з нетипових матеріалів. Саму тому на них ітє попит нині, як на рідкісні й цінні.
2 копійки 2001 року – якщо мають реверс із зображенням догори ногами.
5 копійок 1990 року – якщо на гербі є літера "М".
10 копійок 1992 року – має штамп 2.21 ВАк. Саме такий екземпляр належить до категорії рідкісних монет України. Ціна за знахідку 10 – 18 тисяч гривень. А особливими ознаками є тонкий середній зуб тризуба та замкнені п'яте й сьоме зерна на третьому колосі.
Як бачимо, найбільш цінуються серед колекціонерів монети 90-х років. Зокрема це 1 копійка, 2, 5 або 10 копійок.
Зауважте! Монети номіналом 1, 2 та 5 копійок вилучили з українського обігу з 1 жовтня 2019 року.
Водночас 25 копійок 1992 року теж є рідкісною, якщо має штами 5.1 ДАг і 3 Гам. Коштує така монета від 5 до 20 тисяч гривень.
Зокрема 25 копійок 1996 року, які були пробними, тому й вважаються рідкісними. Їх виготовляли з нікелю. Нині відповідні гроші вартують понад 1 тисячу гривень.
Щодо монет номіналом у 50 копійок – унікальні теж є. Наприклад за відповідний номінал 1994 року можна отримати до 14 тисяч гривень. Звернути увагу також потрібно на 1992 та 2001 роки випуску таких монети.
Чи можна знайти 1 гривню 1992 року та чому це найрідкісніша монета України?
Монета номіналом 1 гривня 1992 року була і є рідкістю в українському обігу, пише РБК-Україна.
Причиною їх цінності є невелика кількість. Монету випустили, як пробну для налаштування обладнання для карбування. Офіційно ці гроші не вводилися в обіг, тож знайти їх майже неможливо.
1 гривня 1992 року / Фото "монети-ягідки"
Водночас відомо, що декілька копійок збереглися в приватних колекціях. А особливістю копійки є відсутність напису на ребрі (гурті монети). Оскільки раніше не було відповідного обладнання, гурт залишився гладким. Це і зробило монету відмінною від наступних випусків.
Щодо дизайну теж є суттєві відмінності. Саме тому найперший варінат – пробний, є надзвичано цінним для колекціонерів. Видання зазначає, що на ресурсі Violity.com копійку продавали за 45 тисяч гривень.
Що ще потрібно знати про цінні монети?
Щоб визначити колекційну цінність монети потрібно зважати на рідкість або рік випуску, стан збереження та унікальність/нетиповість металу чи зображення.
Водночас найдорожчою монетою у світі вважається срібний долар або монета "з розпущеним волоссям", яку продали за понад 10 мільйонів доларів.