У яких містах України найдешевше жити: статистика Держстату

15 квітня 2024, 14:29
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Джерело:

Держстат

Після початку повномасштабного вторгнення, ціни в Україні значно зросли. У 2024 році продукти можуть знову подорожчати.

Де в Україні найвищі ціни

Індекси споживчих цін у деяких містах зросли через активні бойові дії. Близькість до прифронтової зони спричиняє проблеми з логістикою.

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Не можна виключати і нестабільність економічного сектору у цих регіонах. Зокрема йдеться про Донецьку, Харківську, Луганську та Миколаївську область.

Зверніть увагу! Попри складну ситуацію у Херсонській області, тамтешній індекс споживчих цін залишається на середньому рівні. У березні він сягнув – 101,1%.

Найбільше зростання протягом березня відбулося у Києві – до 102,6%. При цьому, у Київській області цей показник сягнув 101,1%. Також виросли індекси споживчих цін у інших областях:

  • Львівська – 101,4%;
  • Одеська – 101,4%;
  • Кіровоградська – 101,4%;
  • Закарпатська – 101,3%;
  • Дніпропетровська – 101,3%.

Де в Україні найнижчі ціни

У деяких регіонах у січні/лютому цього року спостерігався від'ємний індекс споживчих цін(тобто він не перевищив 100%). Йдеться про Сумську та Черкаську області.

Найменше протягом березня зріс індекс споживчих цін у таких областях:

  • Вінницька – 100,5%;
  • Житомирська – 100,9%;
  • Запорізька – 100,6%;
  • Полтавська – 100,6%;
  • Сумська – 100,0%;
  • Хмельницька – 100,6%;
  • Черкаська – 100,5%;
  • Чернігівська – 100,9%.
Автор: Анастасія Зорик