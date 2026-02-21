Список очолила не Швейцарія: які банки вважають найнадійнішими у світі
- Кредитна Установа для Відбудови (KFW) з Німеччини очолила рейтинг найнадійніших банків світу за версією Global Finance.
- Другу позицію зайняв Zuercher Kantonalbank зі Швейцарії, а третю – BNG Bank з Нідерландів.
Коли йдеться про найбезпечніші банки світу, уявлення багатьох і досі автоматично веде до Швейцарії – країни банківської таємниці та "тихої гавані" для капіталу. Однак сучасна глобальна фінансова система дещо вийшла за межі цього стереотипу.
Які банки вважають найнадійнішими у світі?
Журнал Global Finance уже опублікував свій щорічний рейтинг. Які організації очолили список і що про них відомо – читайте в матеріалі.
Дивіться також Військові облігації, депозити чи золото: які інвестиції працюють у 2026 році й що дає найбільший дохід
Глобальний банківський сектор наразі працює в умовах підвищеної невизначеності – економіки штормить через тарифну політику США, а жорстка конкуренція змушує фінансові установи переглядати свої стратегії та бізнес-моделі. Однак це не завадило експертам створити рейтинг зі 100 найнадійніших банків у світі за 2025 рік.
- №1 – Кредитна Установа для Відбудови, KFW (Німеччина)
На першому місці опинився державний банк німецького уряду. Він є лідером серед банків, що сприяють економічному розвитку країни, а також Європи та світу.
За даними українського Мінфіну, сфера діяльності KfW – це підтримка малого та середнього бізнесу, будівництво та енергозбереження, охорона навколишнього середовища, фінансування соціальної інфраструктури (водопостачання, енергопостачання, освіта, охорона здоров'я), експортне та проєктне фінансування тощо.
- №2 – Zuercher Kantonalbank (Швейцарія)
- №3 – BNG Bank (Нідерланди)
- №4 – Landwirtschaftliche Rentenbank (Німеччина)
- №5 – L-Bank (Німеччина)
- №6 – Nederlandse Waterschapsbank (Нідерланди)
- №7 – Kommunalbanken (Норвегія)
- №8 – Basler Kantonalbank (Швейцарія)
- №9 – NRW.BANK (Німеччина)
- №10 – Swedish Export Credit Corporation (Швеція)
Важливо! Рейтинг не є рекомендацією щодо купівлі, продажу або утримання цінних паперів.
Що варто знати про банки в Україні?
Нагадаємо, попри війну та високі ризики для бізнесу частка непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках поступово зменшується: з майже 40% у 2023 році до 14% у 2026 році.
Ексклюзивно для 24 Каналу директорка з управління ризиками та членкиня правління "Глобус Банку" Олена Єрмолова відзначила позитивну динаміку у всіх сегментах ринку, а основою стабілізації назвала фінансову допомогу від міжнародних партнерів.
І хоча наприкінці січня Нацбанк переглянув облікову ставку та вперше за півтора року знизив її до 15%, гривневі депозити, ймовірно, залишатимуться доволі вигідними для українців найближчим часом, розповів директор департаменту роздрібного бізнесу "Глобус банку" Дмитро Замотаєв.