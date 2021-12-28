Найкращий результат за 12 років: чому материнська компанія Google стала лідером Big Tech

Міжнародний конгломерат компаній Alphabet, до якого входить Google, знаходиться на межі завершення свого найкращого року з точки зору інвестицій з 2009 року.

Крім того, акції Alphabet зарекомендували себе як найефективніші серед Big Tech у 2021 році. На момент створення цього матеріалу вартість цих активів коливається на рівні 2961 долара за штуку, а ринкова капіталізація компанії становить майже 2 трильйони доларів, інформує Yahoo!Finance

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Успішний рік Alphabet

У 2021 році активи Alphabet виросли на 68%. Оскільки до завершення цього року залишилося всього кілька дні, тому нікому навіть з найбільших конкурентів не вдасться скоротити цей розрив. Дані щодо конкурентів Alphabet:

другу сходинку у цьому рейтингу займає компанія Microsoft, яка продемонструвала зростання на рівні 51% ,

, корпорація Apple зросла на 33%,

далі йде Meta (раніше Facebook), зі зростання на рівні 23% ,

, виробник електрокарів Tesla за цей рік злетів на 51%,

Індекс Nasdaq 100 пішов вгору на 27%.

Що таке Big Tech Йдеться про 4 або 5 найбільших та найпрестижніших компаній в індустрії інформаційних технологій США. Велика четвірка складається з Alphabet, Amazon, Apple і Meta. Якщо говорити про топ 5, то варто додати ще Microsoft. Вони також відомі як Tech Giants, Big Four чи Big Five.

Акцент на рекламі

Міжнародний конгломерат Alphabet, який отримує левову частку своїх доходів від рекламного бізнесу Google, стійко витримав випробування пандемією коронавірусу та останньою хвилею інфляції. У звіті за третій квартал 2021 року компанія повідомила про зростання доходів від реклами на 43% до 53,1 мільярда доларів і аналогічний стрибок продажів реклами на YouTube до 7,2 мільярда доларів. Ці цифри перевищили оцінки аналітиків.

Google постраждав менше ніж Facebook чи Snap від зміни правил конфіденційності для iOS від Apple. частково завдяки своєму контролю над операційною системою Android і відсутності опори на Apple.

Успішний рік Alphabet / Фото Getty Images

Згідно з оцінкою Refinitiv, очікують, що річний дохід Alphabet зросте на 39% до 254 мільярдів доларів. У разі реалізації цього сценарію це стане найбільшим злетом з 2007 року. На початку поточного року пошуковий бізнес Google почав зростати на рівні, що передував пандемії, завдяки успіху рекламного сектора.

Аналітики Argus повідомили, що відновлення позицій Alphabet після обвалу сектора реклами, який спричинила пандемія у 2020 році, було неймовірним. Крім того, вони прогнозують подальший розвиток у найближчі квартали, оскільки електронна комерція та цифрова реклама бурхливо розвиваються разом із відновленням економіки.

Не рекламою єдиною

Попри те, що хмарна платформа Google поки що поступається своїм конкурентам від Amazon та Microsoft, цей бізнес приносить компанії непогані гроші. Дохід хмарного підрозділу Google зріс на 45% до 4,99 мільярда доларів у третьому кварталі 2021 року, тоді як операційні збитки скоротилися до 644 мільйонів доларів з 1,21 мільярда доларів роком раніше. Компанія Alphabet також отримала суттєвий прибуток завдяки своїм інвестиційним підрозділам:

GV,

CapitalG.

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Портфельні компанії, включаючи UiPath, Duolingo, Freshworks та Toast, цього року стали публічними. У результаті це принесло Alphabet інвестиційний прибуток у розмірі 188 мільйонів доларів у третьому кварталі проти 26 мільйонів доларів торік.

Щодо прогнозів на 2022 рік, то аналітиків дещо стриманіші. Цілком ймовірно, що Alphabet необхідно буде знайти інші драйвери для зростання, щоб й надалі залишатися лідером ринку. Зокрема, очікують, що зростання доходів компанії знизиться до 17%, як було у 2019 році.