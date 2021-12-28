Лучший результат за 12 лет: почему материнская компания Google стала лидером Big Tech

Международный конгломерат компаний Alphabet, в который входит Google, находится на грани завершения своего лучшего года с точки зрения инвестиций с 2009 года.

Кроме того, акции Alphabet зарекомендовали себя как самые эффективные среди Big Tech в 2021 году. На момент создания этого материала стоимость этих активов колеблется на уровне 2961 доллара за штуку, а рыночная капитализация компании составляет почти 2 триллиона долларов, информирует Yahoo!Finance.

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Успешный год Alphabet

В 2021 году активы Alphabet выросли на 68%. Поскольку до завершения этого года осталось всего несколько дней, поэтому никому даже из самых больших конкурентов не удастся сократить этот разрыв. Данные о конкурентах Alphabet:

вторую строчку в этом рейтинге занимает компания Microsoft, которая продемонстрировала рост на уровне 51%,

корпорация Apple выросла на 33%,

далее идет Meta (ранее Facebook), по росту на уровне 23% ,

, производитель электрокаров Tesla за этот год взлетел на 51%,

Индекс Nasdaq 100 пошел на 27%.

Что такое Big Tech Речь идет о 4 или 5 крупнейших и самых престижных компаниях в индустрии информационных технологий США. Большая четверка состоит из Alphabet, Amazon, Apple и Meta. Если говорить о топ-5, то стоит добавить еще Microsoft. Они также известны как Tech Giants, Big Four или Big Five.

Акцент на рекламе

Международный конгломерат Alphabet, получающий львиную долю своих доходов от рекламного бизнеса Google, выдержал испытание пандемией коронавируса и последней волной инфляции. В отчете за третий квартал 2021 года компания сообщила о росте доходов от рекламы на 43% до 53,1 миллиарда долларов и аналогичный скачок продаж рекламы на YouTube до 7,2 миллиарда долларов. Эти цифры превысили оценки аналитиков.

Google пострадал меньше Facebook или Snap от изменения правил конфиденциальности для iOS от Apple. частично благодаря своему контролю над операционной системой Android и отсутствию опоры на Apple.

Успешный год Alphabet / Фото Getty Images

Согласно оценке Refinitiv, ожидается, что годовой доход Alphabet вырастет на 39% до 254 миллиардов долларов. В случае реализации этого сценария это станет самым большим взлетом с 2007 года. В начале текущего года поисковый бизнес Google начал расти на уровне, предшествующем пандемии, благодаря успеху рекламного сектора.

Аналитики Argus сообщили, что восстановление позиций Alphabet после обвала сектора рекламы, вызванного пандемией в 2020 году, было невероятным. Кроме того, они прогнозируют дальнейшее развитие в ближайшие кварталы, поскольку электронная коммерция и цифровая реклама бурно развиваются с восстановлением экономики.

Не рекламой единой

Несмотря на то, что облачная платформа Google пока уступает конкурентам от Amazon и Microsoft, этот бизнес приносит компании неплохие деньги. Доход облачного подразделения Google вырос на 45% до 4,99 миллиарда долларов в третьем квартале 2021 года, тогда как операционные убытки сократились до 644 миллионов долларов с 1,21 миллиарда долларов годом ранее. Компания Alphabet также получила существенную прибыль благодаря своим инвестиционным подразделениям:

GV,

CapitalG.

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Портфельные компании, включая UiPath, Duolingo, Freshworks и Toast, в этом году стали публичными. В результате это принесло Alphabet инвестиционную прибыль в размере 188 миллионов долларов в третьем квартале против 26 миллионов долларов в прошлом году.

Что касается прогнозов на 2022 год, то аналитиков несколько сдержаннее. По всей вероятности, Alphabet необходимо будет найти другие драйверы для роста, чтобы и в дальнейшем оставаться лидером рынка. В частности, ожидают, что рост доходов компании снизится до 17%, как было в 2019 году.