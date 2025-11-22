Шахта Мпоненг побила рекорд: що приховує найглибша золота копальня світу
- Мпоненг у Південній Африці є найглибшою шахтою, досягнувши глибини 4 кілометри.
- Компанія Harmony Gold стала власником шахти в 2020 році, і за перші 9 місяців видобула 175 095 унцій золота.
У світі найглибша золота шахта має назву Мпоненг. Вона розташована в Південній Африці. До 2012 року робоча глибини шахти сягала до 3,9 кілометра під поверхнею. Натомість пізніше копання призвело до позначки у 4 кілометри.
Що відомо про найглибшу золоту шахту в світі?
Відомо, що у 2012 році у шахті Мпоненг видобули 405 тисяч унцій золота, передає 24 Канал з посиланням на Guinness World Records.
Читайте також Попри все: Росія готується збільшити видобуток нафти
Крім того, температура в кам'яних стінах шахти досягає 60°C. Для того, щоб підтримувати охолодження, у підземні резервуари закачується понад 6 тисяч тонн крижаної суспензії, а гігантські вентилятори сприяють потоку повітря.
Таким чином, для роботи в шахті щодня використовується близько 5 тисяч фунтів вибухівки та викопується 6,4 тонни породи.
- За даними NS Energy, Мпоненг була останньою підземною шахтою компанїі AngloGold Ashanti у Південній Африці.
- У жовтні 2020 року компанія Harmony Gold, найбільший виробник золота в Південній Африці, стала власником та оператором підземної шахти, придбавши активи AngloGold Ashanti.
- Перші 9 місяців роботи на шахті були результативними – було видобуто 175 095 унцій золота.
Цікаво, що майбутній видобуток може призвести до того, що дно шахти може сягнути до 4,22 кілометра. А станом на 2021 рік доведені та ймовірні запаси руди шахти Мпоненг оцінювалися в 7,7 мільйона тонн. А запаси золота, що містяться в руді, оцінювалися в 2,1 мільйона унцій.
Скільки коштує золото зараз?
Станом на 19 листопада спотова вартість золота зросла на 0,5% – до 4 088,03 долара за унцію. Таке зростання ціни відбувається на фоні збільшення попиту на безпечні активи.
Крім того, прогнозується, що якщо в США вирішать знизити ставки, то ціна на золото може зрости до 4 130 та 4 200 доларів.
Водночас станом на 18 листопада, спотова вартість золота знизилася на 0,1%, досягнувши найнижчого рівня з 10 листопада, з ціною 4 039,71 долара за унцію.