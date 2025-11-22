Шахта Мпоненг побила рекорд: що приховує найглибша золота копальня світу

У світі найглибша золота шахта має назву Мпоненг. Вона розташована в Південній Африці. До 2012 року робоча глибини шахти сягала до 3,9 кілометра під поверхнею. Натомість пізніше копання призвело до позначки у 4 кілометри.

Що відомо про найглибшу золоту шахту в світі?

Відомо, що у 2012 році у шахті Мпоненг видобули 405 тисяч унцій золота, передає 24 Канал з посиланням на Guinness World Records.

Крім того, температура в кам'яних стінах шахти досягає 60°C. Для того, щоб підтримувати охолодження, у підземні резервуари закачується понад 6 тисяч тонн крижаної суспензії, а гігантські вентилятори сприяють потоку повітря.

Таким чином, для роботи в шахті щодня використовується близько 5 тисяч фунтів вибухівки та викопується 6,4 тонни породи.

За даними NS Energy, Мпоненг була останньою підземною шахтою компанїі AngloGold Ashanti у Південній Африці.

У жовтні 2020 року компанія Harmony Gold, найбільший виробник золота в Південній Африці, стала власником та оператором підземної шахти, придбавши активи AngloGold Ashanti.

Перші 9 місяців роботи на шахті були результативними – було видобуто 175 095 унцій золота.

Цікаво, що майбутній видобуток може призвести до того, що дно шахти може сягнути до 4,22 кілометра. А станом на 2021 рік доведені та ймовірні запаси руди шахти Мпоненг оцінювалися в 7,7 мільйона тонн. А запаси золота, що містяться в руді, оцінювалися в 2,1 мільйона унцій.

Скільки коштує золото зараз?