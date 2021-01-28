Найгірша та найкраща валюти Азії у 2020: інфографіка

Багато національних валют світу похитнули своє становище через пандемію коронавірусу. Проте деяким вдалося покращити своє становище.
Джерело: Bloomberg
У 2020 серед азійських валют найгірше себе продемонстрували пакистанська та індійська рупії.
Спочатку очікували, що індійська рупія отримає статус найгіршої. Проте вона зайняла другу позицію, знецінившись на 2,5% та закривши 2020 рік з курсом 73,14 долара.
Цікаво Не американці: в якій країні живуть найбагатші люди
Резервний банк Індії у 2020 році агресивно накопичував валютні резерви, збільшивши їх на 120 мільярдів доларів. Наразі вони сягають майже 580 мільярдів доларів. Це в основному і призвело до падіння рупії на додачу до наслідків пандемії.Для порівняння валютні резерви України зараз на рекордно високому рівні і сягають 30 мільярдів доларів.
Аналітики вважають, що центробанк втручався не просто, щоб наповнити свої резерви, але й щоб зберегти національну валюту слабкою. Адже рупія вважалася переоціненою в останні кілька років.
Ми продовжуємо спостерігати неефективність рупії, незважаючи на величезний обсяг надходжень іноземних інвестицій на внутрішні ринки,
– заявили в центробанку.