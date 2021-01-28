Найгірша та найкраща валюти Азії у 2020: інфографіка

Багато національних валют світу похитнули своє становище через пандемію коронавірусу. Проте деяким вдалося покращити своє становище.

Джерело: Bloomberg

У 2020 серед азійських валют найгірше себе продемонстрували пакистанська та індійська рупії.

Спочатку очікували, що індійська рупія отримає статус найгіршої. Проте вона зайняла другу позицію, знецінившись на 2,5% та закривши 2020 рік з курсом 73,14 долара.

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Чому рупія впала

Резервний банк Індії у 2020 році агресивно накопичував валютні резерви, збільшивши їх на 120 мільярдів доларів. Наразі вони сягають майже 580 мільярдів доларів. Це в основному і призвело до падіння рупії на додачу до наслідків пандемії.

Переоцінена рупія

Для порівняння валютні резерви України зараз на рекордно високому рівні і сягають 30 мільярдів доларів.

Аналітики вважають, що центробанк втручався не просто, щоб наповнити свої резерви, але й щоб зберегти національну валюту слабкою. Адже рупія вважалася переоціненою в останні кілька років.

Ми продовжуємо спостерігати неефективність рупії, незважаючи на величезний обсяг надходжень іноземних інвестицій на внутрішні ринки,

– заявили в центробанку.

Яка поводилися інші валюти

Більше за індійську рупію знецінилася пакистанська – на 3,4% через перезавантаження країни зовнішнім боргом.

Доволі сильно обвалилася турецька ліра – на 25%. Проте вона не включена до списку азійських валют.

Японська єна та китайський юань навпаки суттєво зміцнилися щодо долара протягом 2020 року – на 5% та 6,2% відповідно.

А ось гривня впала на 20% у 2020 році. Проте варто пам'ятати, що вона суттєво зміцнилася у 2019 році.