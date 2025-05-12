Скільки коштує найдорожчий дорогоцінний камінь у світі

Найдорожчий дорогоцінний камінь у світі був проданий за рекордну суму 71,2 мільйона доларів на аукціоні в Гонконзі у 2017 році. Йдеться про діамант Pink Star, вагою 59,60 карата.

Найдорожчий діамант

Цей камінь вражає не лише своїм розміром, але й рідкісним кольором – Fancy Vivid Pink, що є найвищим класом для рожевих діамантів, передає 24 Канал з посиланням на Robinson Jeweler`s.

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Такі діаманти надзвичайно рідкісні, і їх складно знайти на ринку.

Що робить цей діамант таким цінним:

Розмір. 59,60 карата – це досить великий розмір для рожевого діаманту.

Колір. Рожевий діамант із таким кольором є рідкісним, і вважається, що лише 2% рожевих діамантів у світі мають такий насичений відтінок.

Чистота. Pink Star має високу чистоту, що є важливим чинником для визначення вартості діамантів.

Походження. Він був видобутий в Південній Африці і був оголошений на аукціоні як один з найкращих екземплярів у світі.

Цей діамант належить до класу каменів, які є найбільш унікальними і важливими для колекціонерів та інвесторів, а його продаж став важливим етапом у світі дорогоцінних каменів.