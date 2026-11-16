10 кілограмів чистого золота: Канада створила монету з тиражем лише 20 штук

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Що відомо про ексклюзивну монету

Королівський монетний двір присвятив монету 20-річчю випуску знаменитого "мільйонника", який свого часу потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільша золота монета світу. Щоправда, ювілейний екземпляр удесятеро легший за попередника, а його номінальна вартість складає 100 тисяч доларів.

Новинка датована 2027 роком і належить до ексклюзивної серії Opulence Collection. Окрім того, вона зберегла виняткову чистоту – 99,999% дорогоцінного металу.

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Який вигляд має Tribute to the Million Dollar Coin: дивіться фото

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На реверсі відтворено композицію з трьох листків сріблястого клена, створену колишнім старшим гравером монетного двору Стеном Віттеном для оригінального випуску 2007 року, яку обрамлює дванадцятикутна рамка.

відтворено композицію з трьох листків сріблястого клена, створену колишнім старшим гравером монетного двору Стеном Віттеном для оригінального випуску 2007 року, яку обрамлює дванадцятикутна рамка. На аверсі зображено портрет короля Чарльза III роботи канадського художника Стівена Розаті, а тло прикрашає фактурний орнамент із листя.

Кожен екземпляр постачатимуть у футлярі з горіхового дерева разом із сертифікатом справжності та рукавичками для безпечного поводження з виробом.

Кожна деталь – від дизайну до преміального пакування – підкреслює винятковість, майстерність виконання та канадську спадщину. Так ми вшановуємо оригінал, який залишається символом престижу й мистецтва– зазначила менеджерка з продукції Королівського монетного двору Канади Сюзанна Каснакян.

Цікаво! Вартість новинки у відкритому продажу не зазначили – охочим придбати її пропонують звертатися безпосередньо до монетного двору.

Нагадаємо, раніше в країні випустили дещо доступнішу для колекціонерів срібну монету з привидом маяка Гібралтар-Пойнт. Її особливість полягає в тому, що силует примарного доглядача з'являється лише під ультрафіолетовим світлом.