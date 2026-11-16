10 кілограмів чистого золота: Канада створила монету з тиражем лише 20 штук

Канада представила золоту монету вагою 10 кілограмів / Колаж 24 Каналу
У Канаді представили незвичайну колекційну монету, для виготовлення якої використали 10 кілограмів золота. Новинка вирізняється не лише розміром, а й надзвичайно обмеженим тиражем – у світі існуватиме лише 20 таких екземплярів.
Що відомо про ексклюзивну монету
Королівський монетний двір присвятив монету 20-річчю випуску знаменитого "мільйонника", який свого часу потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найбільша золота монета світу. Щоправда, ювілейний екземпляр удесятеро легший за попередника, а його номінальна вартість складає 100 тисяч доларів.
Новинка датована 2027 роком і належить до ексклюзивної серії Opulence Collection. Окрім того, вона зберегла виняткову чистоту – 99,999% дорогоцінного металу.
Який вигляд має Tribute to the Million Dollar Coin: дивіться фото
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- На реверсі відтворено композицію з трьох листків сріблястого клена, створену колишнім старшим гравером монетного двору Стеном Віттеном для оригінального випуску 2007 року, яку обрамлює дванадцятикутна рамка.
- На аверсі зображено портрет короля Чарльза III роботи канадського художника Стівена Розаті, а тло прикрашає фактурний орнамент із листя.
Кожен екземпляр постачатимуть у футлярі з горіхового дерева разом із сертифікатом справжності та рукавичками для безпечного поводження з виробом.
Кожна деталь – від дизайну до преміального пакування – підкреслює винятковість, майстерність виконання та канадську спадщину. Так ми вшановуємо оригінал, який залишається символом престижу й мистецтва
Цікаво! Вартість новинки у відкритому продажу не зазначили – охочим придбати її пропонують звертатися безпосередньо до монетного двору.
Нагадаємо, раніше в країні випустили дещо доступнішу для колекціонерів срібну монету з привидом маяка Гібралтар-Пойнт. Її особливість полягає в тому, що силует примарного доглядача з'являється лише під ультрафіолетовим світлом.
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